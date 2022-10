Progi przy 500 plus? Wiceminister mówił, że "mogłyby być", teraz twierdzi, że "nie ma żadnych planów" 

Nie ma żadnych planów wprowadzenia progów dochodowych w programie 500 plus - napisał w czwartek na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń. W poniedziałek wiceszef MF mówił, że "w programie 500 plus rzeczywiście takie progi mogłyby być" i "warto o tym rozmawiać".

"W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi"

Wiceminister finansów odniósł się do swojej wypowiedzi, której udzieli w rozmowie z portalem gazeta.pl. - W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów - stwierdził Soboń.

Następnie został dopytany o możliwość wprowadzenia progów dochodowych przy świadczeniu 500 plus . Soboń odparł: - W programie 500 plus rzeczywiście takie progi mogłyby być. Warto o tym rozmawiać. Rozmawiamy na temat różnych scenariuszy, gdyż sytuacja zewnętrzna jest teraz ekstremalnie trudna. Jesteśmy rządem, który nie chowa głowy w piasek i proponuje nowe rozwiązania i te rozwiązania, także w zakresie polityki energetycznej, będą jeszcze proponowane przez rząd.

500 plus nie było waloryzowane

Świadczenie 500 plus nie było waloryzowane od początku wprowadzenia programu. Tymczasem inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 25 lat - we wrześniu 2022 roku wyniosła 17,2 procent rok do roku. Oznacza to, że świadczenie jest coraz mniej warte. Ile wynosi jego realna wartość dzisiaj? Jeszcze w maju policzył to Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy.