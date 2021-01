Zmiany w programie 500 plus. Kiedy trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie?

Teraz następuje zmiana zarówno w odniesieniu do okresu świadczeniowego (do tej zaczynał się 1 października), jak i terminów składania wniosków. Najbliższy okres świadczeniowy obowiązujący w przypadku programu Rodzina 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać od 1 lutego.