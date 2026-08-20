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Z kraju

3600 zł rocznie w poselskich kieszeniach. "Skorzystają w pełnym wymiarze"

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Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie
Minister finansów tłumaczy zmianę w progach podatkowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Jeśli proponowana przez rząd reforma podatkowa wejdzie w życie zyskają na niej także parlamentarzyści. - Roczna korzyść finansowa posła zawodowego wyniesie 3600 zł - wyliczyła Monika Spotowska, doradczyni podatkowa i adwokatka w firmie konsultingowej RODL.

Jak wynika z aktualnych informacji, które widnieją na stronie internetowej Sejm, uposażenie poselskie w 2026 r. wynosi 13,8 tys. zł brutto, a dieta parlamentarna 4,3 zł brutto. Łączna wartość podstawowych świadczeń otrzymywanych przez posła sięga zatem 18,1 tys. zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że posłowie i senatorowie płacą podatek dochodowy od tej kwoty zarobków.

Uposażenie i dieta posła zawodowego to razem ponad 18,1 tys. zł miesięcznie
posłowie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

- Dieta parlamentarna korzysta ze zwolnienia z PIT ale jedynie do wysokości 3 tys. zł miesięcznie. Oznacza to, że nadwyżka ponad ten limit, czyli 1,3 tys. zł miesięcznie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - tłumaczy Monika Spotowska, ekspertka prawa podatkowego w kancelarii RODL.

Poseł pobierający uposażenie podlega również obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu. Od uposażenia potrącane są zatem składki: emerytalna (9,76%) i rentowa (1,5%), które pomniejszają podstawę opodatkowania.

3600 zł rocznej korzyści podatkowej

- Przy założeniu, że poseł pobiera wyłącznie podstawowe świadczenia parlamentarne, jego roczna podstawa opodatkowania wynosi około 160 - 161 tys. zł - wylicza ekspertka. Oznacza to, że przekracza ona próg dochodowy 150 tys. zł przewidziany w projektowanej reformie. - W rezultacie posłowie skorzystają ze zmian podatkowych w pełnym zakresie. Roczna korzyść wyniesie 3,6 tys. zł - wylicza Monika Spotowska.

Innymi słowy, parlamentarzyści zawodowi pobierający pełne uposażenie i dietę znajdą się w grupie podatników osiągających dochody wystarczająco wysokie, aby wykorzystać maksymalną przewidzianą przez reformę korzyść podatkową.

Podniesienie progu podatkowego

Premier Donald Tusk zapowiedział wraz z ministrem finansów w środę podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. złotych z obecnych 120 tys. złotych. Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. złotych, ale mniej niż 150 tys. złotych miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. złotych dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc.

Przyznał, że propozycje te to wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. - Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw - powiedział szef rządu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SejmPodatekRządWynagrodzenia
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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