36 lat i koniec. Zmiana na szczycie polskiego giganta
Od 7 stycznia 2027 roku na czele grupy Maspex stanie Robert Wawro, obecny dyrektor operacyjny spółki - poinformował Maspex. Dotychczasowy wieloletni prezes i współzałożyciel grupy Krzysztof Pawiński przejdzie do rady nadzorczej i będzie nadzorował nowo utworzone Biuro Nadzoru Właścicielskiego.
- Każda firma, która chce trwać dłużej niż jedno pokolenie, musi w odpowiednim momencie umieć przekazać zarządzanie i odpowiedzialność kolejnym liderom. W Maspeksie przygotowywaliśmy się do tego od wielu lat i robiliśmy to etapami. Dzisiaj firma ma dojrzałą strukturę, jasno określoną odpowiedzialność i sprawdzony model zarządzania. Dlatego ze spokojem przekazuję stery Robertowi Wawro - stwierdził cytowany w komunikacie Pawiński.
Maspex zmienia model zarządzania
Decyzja o zmianie na stanowisku prezesa zarządu jest kolejną fazą rozpoczętego przed laty procesu przechodzenia od zarządzania właścicielskiego do modelu menedżerskiego - wyjaśniła spółka. Jej celem jest zapewnienie grupie Maspex ciągłości zarządzania i warunków do dalszego rozwoju w perspektywie kolejnych dekad.
Jak podała "Gazeta Wyborcza", Pawiński stał na czele firmy przez 36 lat - od początku jej istnienia, czyli od 1990 roku.
Robert Wawro rozpoczął pracę w grupie Maspex w 2000 roku w dziale finansów. Od kwietnia 2019 roku, jako dyrektor operacyjny grupy Maspex, odpowiada za całość jej działalności operacyjnej w Polsce i za granicą.
Maspex w Polsce i w regionie
Maspex jest jednym z czołowych producentów żywności i napojów w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. liderem rynku soków, nektarów i napojów w kilku krajach regionu oraz produktów instant. W Polsce zajmuje także czołowe pozycje m.in. na rynku makaronów, dżemów, sosów i keczupów, a ponadto jest liderem rynku wódki i największym importerem zagranicznych alkoholi.
Największymi konkurentami Grupy Maspex w Polsce są Coca-Cola HBC Polska, PepsiCo Polska, Kraft Heinz (Pudliszki), Dawtona oraz Stock Polska.