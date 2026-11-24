Andrzej Domański o zmianach podatkowych i ewentualnym wecie prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Michałowski

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Od 7 stycznia 2027 roku na czele grupy Maspex stanie Robert Wawro, obecny dyrektor operacyjny spółki - poinformował Maspex. Dotychczasowy wieloletni prezes i współzałożyciel grupy Krzysztof Pawiński przejdzie do rady nadzorczej i będzie nadzorował nowo utworzone Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

- Każda firma, która chce trwać dłużej niż jedno pokolenie, musi w odpowiednim momencie umieć przekazać zarządzanie i odpowiedzialność kolejnym liderom. W Maspeksie przygotowywaliśmy się do tego od wielu lat i robiliśmy to etapami. Dzisiaj firma ma dojrzałą strukturę, jasno określoną odpowiedzialność i sprawdzony model zarządzania. Dlatego ze spokojem przekazuję stery Robertowi Wawro - stwierdził cytowany w komunikacie Pawiński.

Grupa Maspex kontynuuje proces sukcesji. Od 7 stycznia 2027 roku funkcję Prezesa Zarządu (CEO) #Maspex obejmie Robert Wawro, obecny Dyrektor Operacyjny i menedżer związany z firmą od ponad 25 lat. Krzysztof Pawiński @kpawinski współzałożyciel i wieloletni prezes Grupy, przejdzie… pic.twitter.com/tEkH0XK0FA — Daniel Karaś - Rzecznik Grupy Maspex (@rzecznik_Maspex) November 24, 2026 Rozwiń

Maspex zmienia model zarządzania

Decyzja o zmianie na stanowisku prezesa zarządu jest kolejną fazą rozpoczętego przed laty procesu przechodzenia od zarządzania właścicielskiego do modelu menedżerskiego - wyjaśniła spółka. Jej celem jest zapewnienie grupie Maspex ciągłości zarządzania i warunków do dalszego rozwoju w perspektywie kolejnych dekad.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", Pawiński stał na czele firmy przez 36 lat - od początku jej istnienia, czyli od 1990 roku.

Robert Wawro rozpoczął pracę w grupie Maspex w 2000 roku w dziale finansów. Od kwietnia 2019 roku, jako dyrektor operacyjny grupy Maspex, odpowiada za całość jej działalności operacyjnej w Polsce i za granicą.

Maspex w Polsce i w regionie

Maspex jest jednym z czołowych producentów żywności i napojów w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. liderem rynku soków, nektarów i napojów w kilku krajach regionu oraz produktów instant. W Polsce zajmuje także czołowe pozycje m.in. na rynku makaronów, dżemów, sosów i keczupów, a ponadto jest liderem rynku wódki i największym importerem zagranicznych alkoholi.

Największymi konkurentami Grupy Maspex w Polsce są Coca-Cola HBC Polska, PepsiCo Polska, Kraft Heinz (Pudliszki), Dawtona oraz Stock Polska.