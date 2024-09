czytaj dalej

Podwyżka VAT na dostawy konopi siewnej do palenia lub do wdychania bez spalania z 8 do 23 procent - takie między innymi założenia znalazły się w projekcie w wykazie prac legislacyjnych rządu. Resort finansów zamierza też znieść obowiązek integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi.