Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszył nabór wniosków

Ruszył nowy nabór wniosków do programu Dobry start, czyli tak zwane 300 plus na wyprawkę szkolną. - Gorąco zachęcam, by robić to jak najszybciej, dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto i pozwolą sfinansować zakup potrzebnych przyborów szkolnych - wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

1 lipca ruszył nabór wniosków do tegorocznej edycji programu Dobry start. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

- Chociaż do 1 września zostało jeszcze sporo czasu, już dzisiaj mogą oni składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry start. Gorąco zachęcam, by robić to jak najszybciej – dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto i pozwolą sfinansować zakup nowego plecaka, stroju sportowego, butów czy innych potrzebnych przyborów szkolnych - podkreśla minister Marlena Maląg.

Wnioski o 300 plus

Jak przypomina, wnioski o świadczenie, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

- Przypominam, że świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - do ukończenia 24. roku życia - wskazuje szefowa MRiPS.

Wnioski o Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są trzy kanały elektroniczne: Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:/ToL

Źródło: PAP