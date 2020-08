Prawie dwa miliony wniosków o 300 plus. "Nie ma na co czekać"

W ramach programu "Dobry start" złożono już 1,93 miliona wniosków – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski można składać do 30 listopada, ale im szybciej zostanie to zrobione, tym szybciej pieniądze pojawią się na koncie.

Wnioski

- Przyznanych zostało już ponad 2,06 mln świadczeń. Nie ma na co czekać, zachęcam do składania wniosków jak najszybciej – dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto – zaapelowała szefowa MRPiPS.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Dobry start

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada.