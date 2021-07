Wnioski o 300 plus. "Ci, którzy już to zrobili, powinni w najbliższym czasie sprawdzać stan konta"

W ramach programu Dobry start, znanym też jako 300 plus, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał już około 30 milionów złotych. Jak podała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska, pieniądze te trafią do około 100 tysięcy dzieci. W tym roku zmieniły się zasady dotyczące składania wniosków o 300 plus - można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną.