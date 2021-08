Program Dobry start. ZUS przelał ponad 900 milionów złotych

W ramach programu Dobry start (300 plus) na konta rodziców i opiekunów trafiło około 925 milionów złotych - podała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) profesor Gertruda Uścińska. W tym roku obowiązują nowe zasady dotyczące składania wniosków o świadczenie. Można to zrobić jedynie drogą elektroniczną.

Dobry start (300 plus) - 3 miliony wniosków

- Zainteresowanie programem jest ogromne a pieniądze trafiają do rodzin. Program Dobry start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Środki wypłacane są na bieżąco – mówi profesor Uścińska.

Dobry start (300 plus) - kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Termin złożenia wniosku upływa z końcem listopada. Kto złoży go do końca sierpnia, otrzyma świadczenie do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, będzie musiał poczekać na pieniądze do dwóch kolejnych miesięcy.