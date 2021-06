300 złotych na dziecko. Urzędnicy pomogą w składaniu wniosków

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają pomóc w składaniu wniosków w ramach programu Dobry start w wybranych palcówkach Poczty Polskiej i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od 1 lipca wnioski o świadczenie 300 plus będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak czytamy w środowej informacji Poczty, prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300 plus w ramach programu Dobry Start. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Pomoc w składaniu wniosków

W tym roku wnioski o świadczenie 300 plus będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną, z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300 plus w tegorocznej edycji programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał ZUS.