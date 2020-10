250 milionów złotych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y

Opublikowany w poniedziałek projekt uchwały Rady Ministrów przewiduje, że 250 milionów złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafi do gmin, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pieniądze na rachunki samorządów mają trafić w grudniu 2020 roku. Celem jest wsparcie inwestycji lokalnych.

Program pomocy dla miejscowości, w których były PGR-y, zapowiedział w połowie września premier Mateusz Morawiecki podczas III Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni polskiej wsi" w Bralinie. - Jeszcze w tym roku ruszymy z programem wsparcia dla miejscowości popegeerowskich. To jest ważne, aby wyrównać szanse tych, którzy zostali tak boleśnie dotknięci niesprawiedliwością polskiej transformacji - mówił szef rządu.

W poniedziałek został opublikowany projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Za jego opracowanie odpowiedzialny był sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker. Zgodnie z propozycją do gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y, skierowane zostanie dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Projekt swym zasięgiem obejmuje ok. 600 gmin, a jego efekty może odczuć ok. 6 mln mieszkańców.