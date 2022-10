Kasia Kieli: w nowe 25-lecie wchodzimy silniejsi, niż byliśmy kiedykolwiek

- To jest piękna rocznica i mamy z czego być dumni, każda osoba pracująca w TVN-ie ma z czego być dumna i każdy, kto się przez tę stację przewinął, bo wszyscy ją razem tworzyliśmy. Odwaga, patrzenie w przód, próby wprowadzania nowych formatów, odpowiedzialność za to, co robimy i przede wszystkim dbałość o widza, o to, żeby naszym widzom dostarczyć to, co najlepsze - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.