Rewolucja w bankach. Korzystają miliony osób

21 procent Europejczyków zrezygnowało z wizyt w oddziałach banków, a ponad jedna czwarta bywa w nich nie częściej niż raz do roku – wynika z opublikowanego w piątek raportu LeanCode i Kearney. W całej Europie popularność zyskują bankowe kanały cyfrowe.

Duży wzrost liczby użytkowników aplikacji

Przypomniano, że z badania Związku Banków Polskich wynika, że w 2019 roku 5,7 mln klientów banków w Polsce korzystało tylko z aplikacji mobilnych. Natomiast już w trzecim kwartale 2022 roku było to 12,5 mln, to wzrost o 120 proc. Ponadto 58 proc. użytkowników bankowych kanałów cyfrowych używa tylko aplikacji mobilnych.

"W sytuacji, gdy możliwe jest posiadanie wielu bezpłatnych kont, klient może korzystać z usług kilku banków, wybierając do konkretnej transakcji bank o najkorzystniejszej ofercie w tym zakresie. Ponadto konkurencję zaczynają stanowić alternatywne metody płatności, np. 'Buy now, pay later', umożliwiające klientom zapłatę w późniejszym terminie niż data dokonania zakupu" – dodano.