200 miliardów pod kreską. Ministerstwo pokazało dane

pap_20251008_0U7
Minister finansów o projekcie budżetu na 2026 rok
Źródło: TVN24
Po wrześniu 2025 roku deficyt budżetu państwa przekroczył 200 miliardów złotych - wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów. To niemal 70 procent planu na cały rok.

W środę Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po wrześniu 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł ponad 201,4 mld zł. Stanowi to 69,8 proc. maksymalnej kwoty deficytu zaplanowanej na 2025 rok.

Miesiąc wcześniej, czyli w sierpniu, deficyt wyniósł 172,1 mld zł, czyli 59,6 proc. całorocznego planu. Tym samym we wrześniu deficyt zwiększył się o 29,3 mld zł.

Czytaj też: "Pogrozili nam palcem i teraz patrzą"

Dochody budżetowe

MF w komunikacie podało, że w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 415,6 mld zł, czyli blisko 66 proc. kwoty dochodów zaplanowanych na cały rok. Jednocześnie dochody były niższe o ok. 44,6 mld zł (o 9,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (wtedy wyniosły 460,2 mld zł, co stanowiło 73,5 proc. dochodów zapisanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2024 r.).

Dochody podatkowe budżetu państwa po 9 miesiącach wyniosły 365,8 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. o ok. 45,6 mld zł (czyli 11,1 proc.).

Według danych MF, dochody z podatku VAT wyniosły 240,3 mld zł i były wyższe o ok. 23,1 mld zł (tj. 10,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 67,9 mld zł i były wyższe o ok. 2,1 mld zł (tj. 3,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r.

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Ludwik Kotecki
Członek RPP: to może doprowadzić do krachu finansów publicznych
Pieniądze

Dochody z PIT i CIT

Dochody z podatku PIT były niższe o 75,5 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. MF wyjaśniło, że w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 77 mld zł, tj. 12,6 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Dochody z podatku CIT wyniosły 48,1 mld zł i były wyższe o ok. 2,9 mld zł (tj. 6,4 proc.), w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. Resort zaznaczył, że w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 53,7 mld zł, tj. o 18,7 proc. więcej.

Wydatki

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. wyniosło 617 mld zł, tj. 66,9 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 49,5 mld zł (tj. 8,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (567,5 mld zł, tj. 65,5 proc. planu)" – zauważyło ministerstwo.

Resort w komunikacie zwrócił uwagę, że wydatki po wrześniu 2025 r. były wyższe o 50,1 mld zł niż po wrześniu 2024 r., na co złożyły się spłata obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju za ok. 34,1 mld zł oraz sfinansowanie zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16 mld zł.

Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, wydatki w kwocie blisko 921,62 mld zł a dochody - prawie 632,85 mld zł. 

pc

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Dowiedz się więcej:

Ministerstwo Finansów Budżet państwa
