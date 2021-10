Dwa miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Najnowszy raport

W 2020 roku zasięg ubóstwa skrajnego zwiększył się z 4,2 do 5,2 procent, a liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o około 378 tysięcy - z 1,6 miliona w 2019 do 2,0 miliona w 2020 roku - wynika z raportu "Poverty Watch 2021". Ponadto liczba dzieci w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o około 98 tysięcy.

"Wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii COVID-19. Polska nadal nie wypracowała strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, która jest niezbędna do skorzystania z unijnych funduszy EFS+ na lata 2021-2027" - napisano w raporcie przygotowanym przez EAPN Polska (The European Anti-Poverty Network).

2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie

Jak zaznaczył EAPN Polska, "po pierwszym roku pandemii COVID-19 zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce wzrósł do 5,2 proc., co przekłada się na ok. 378 tysięcy osób ogółem". W raporcie dodano, że "populacja Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji liczyła łącznie ok. 2 mln osób, w tym 410 tysięcy dzieci (wzrost o ok. 98 tys.) i 312 tysięcy seniorów (wzrost o ok. 49 tys.)".