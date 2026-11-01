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Z kraju

"Ważny termin". Komunikat w sprawie składek

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przypomina o istotnym terminie dla rolników. Chodzi o termin opłacenia składek za ostatni kwartał 2026 roku.

"Ważny termin dla rolników! Przypominamy o opłaceniu składek za IV kwartał 2026 r." - pisze w komunikacie KRUS.

Rolnicy mają czas do poniedziałku, 2 listopada, na opłacenie składek - termin przypadał pierwotnie na 31 października, ale w tym roku był to dzień wolny od pracy.

Składki. KRUS przypomina

Termin dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne. KRUS poinformował, że wysokość składki na ubezpieczenie społeczne za IV kwartał nie uległa zmianie.

Podstawowa składka społeczna wynosi 768 zł za jednego ubezpieczonego. Przy największych gospodarstwach i jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej kwota może wzrosnąć nawet do 3867 zł. Aktualne stawki KRUS można sprawdzić na poniższej infografice.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników
Źródło zdjęcia: gov.pl

KRUS przypomina o terminie

W ramach przypomnienia KRUS wysyłał również rolnikom SMS-y o zbliżającym się terminie płatności.

W wiadomości miała znaleźć się informacja, że ustawowy termin opłacenia składek upływa 31 października, a także prośba o zignorowanie przypomnienia, jeśli składka została już opłacona.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoSkładki ZUSRolnicy
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