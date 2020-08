Weekend bez handlu. Część sklepów zmienia godziny otwarcia w piątek

W sobotę 15 sierpnia w związku z przypadającymi na te dni świętami Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny większość sklepów będzie nieczynna. Dodatkowo najbliższa niedziela będzie objęta zakazem handlu. W związku z tym niektóre sieci zdecydowały się na wydłużenie godzin otwarcia w piątek.

15 sierpnia obchodzimy święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W tym roku będzie to sobota. Z kolei 16 sierpnia to niedziela objęta zakazem handlu. Oznacza to, że w najbliższy weekend nie zrobimy zakupów w większych sklepach.

Godziny otwarcia sklepów 14 sierpnia

W związku z tym Biedronka wydłużyła godziny pracy swoich placówek w czwartek i piątek. "W ten sposób sieć ułatwia klientom przygotowania do niehandlowego weekendu. Dlatego też ponad 2 tysiące sklepów sieci Biedronka w całej Polsce czwartek i piątek będzie czynne do godz. 23.00, a ponad 100 placówek pozostanie otwartych również w nocy z czwartku na piątek" - czytamy w odpowiedzi przesłanej przez biuro prasowe sieci.

Sklepy Lidl Polska w piątek, 14 sierpnia, będą otwarte w standardowych godzinach otwarcia, czyli do godziny 22.00 lub 23.00. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku placówek należących do sieci Kaufland. W piątek będą one funkcjonować w standardowych godzinach, od godziny 6.00 do godziny 22.00. Wyjątkiem są markety, które przez cały sierpień są otwarte dla klientów do godziny 23.00.

Markety Dino będą pracowały w piątek według swoich standardowych godzin, od 6.00 do 23.00. "Pojedyncze sklepy standardowo są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów. Nadmorskie markety Dino w Ustroniu Morskim, Łebie, Grzybowie, Dziwnowie, Stegnie i Rowach, które w okresie wakacyjnym są otwarte całodobowo, w piątek będą czynne do godziny 23.30" - poinformowała Ewa Wojtysiak z Dino Polska. W piątek w standardowych godzinach będą również pracować sklepy Tesco. "W sobotę 15.08.2020 r. wszystkie sklepy będą nieczynne, wyjątkiem są stacje paliw" - zaznaczyli przedstawiciele biura prasowego.

Na wydłużenie godzin otwarcia zdecydowała się z kolei sieć Netto. "W piątek, 14 sierpnia 2020, godziny pracy wszystkich placówek sieci handlowej Netto zostaną wydłużone. Sklepy będą czynne od godziny 6.00 do 23.00" - wskazało biuro prasowe. W piątek sklepy Aldi będą otwarte w standardowych godzinach, od 6.00 do 22.00. Tego dnia w standardowych godzinach będą też otwarte placówki Carrefour. "Godziny działania sklepów franczyzowych regulowane będą zgodnie z decyzją właściciela, a w sklepach umieszczona będzie odpowiednia informacja dla klientów. Decyzją franczyzobiorcy część sklepów będzie w sobotę otwarta" - poinformowało biuro prasowe Carrefour Polska.

Biuro prasowe Żabka Polska przypomniało, że 15 sierpnia obowiązywać będą takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. "Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonych przez Ustawę wyłączeń. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Podobnie będzie ze sklepami Carrefour.

PAP Infografika

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes