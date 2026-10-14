Z kraju "Zagrożenia, które nie śpią". Na styku władzy i biznesu Oprac. Wiktor Knowski |

EFNI. Marek Górski o wyzwaniach dla gospodarki Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: EFNI

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Sawicki będzie uczestnikiem panelu "Zagrożenia, które nie śpią: bezpieczeństwo w sieci wspólną odpowiedzialnością", poświęconego kwestiom cyberbezpieczeństwa i zwiększania odporności zarówno biznesu, jak i administracji publicznej.

EFNI 2026. Goście

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku. Wśród gości i panelistów EFNI 2026 znajdą się przedstawiciele świata biznesu, kultury i nauki, a także europejskiej i polskiej administracji publicznej, w tym członkowie Rady Ministrów.

Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, wicepremierzy: Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: Waldemar Żurek, Miłosz Motyka, Barbara Nowacka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Balczun, Dariusz Klimczak i Jolanta Sobierańska-Grenda.

Jubileuszowa edycja EFNI rozpocznie się w środę po godz. 17 panelem dot. refleksji nad wartościami kształtującymi współczesne społeczeństwa. Wśród głównych tematów forum, które potrwa do piątku, będą bezpieczeństwo i obronność oraz miejsce Europy w wielobiegunowym świecie.

15. Europejskie Forum Nowych Idei

Tegoroczny program EFNI podzielono na cztery nowe ścieżki tematyczne: Nasz Nowy Świat, Nasza Nowa Europa, Nasza Nowa Polska oraz Nasz Nowy Człowiek. Organizatorzy podkreślają, że celem jubileuszowej edycji jest nie tylko diagnozowanie problemów, lecz przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań, które mogą przełożyć się na konkretne działania przedsiębiorców, administracji publicznej i instytucji europejskich.

Na ścieżce Nasza Nowa Europa omawiane będą m.in. konkurencyjność gospodarki, technologiczna suwerenność, wpływ sztucznej inteligencji na modele rozwoju, transformacja energetyczna i energetyka jądrowa. Osobne panele dotyczą przyszłości Ukrainy i jej odbudowy, kolejnego rozszerzenia UE czy przyszłości Grupy Wyszehradzkiej.

W trakcie panelu "Zagrożenia, które nie śpią: bezpieczeństwo w sieci wspólną odpowiedzialnością" uczestnicy zastanowią się, jak zbudować system, w którym odpowiedzialność za bezpieczeństwo cyfrowe jest wspólna - od użytkownika, przez biznes, po administrację publiczną. Porozmawiają o edukacji cyfrowej, odporności instytucji, regulacjach, roli technologii oraz znaczeniu współpracy międzynarodowej. Uczestnicy, wśród nich wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka i Adam Sawicki z TVN Skydance, ocenią, jakie działania są konieczne, aby społeczeństwo było świadome, przygotowane i bezpieczne w świecie, w którym zagrożenia nie zasypiają.

Temat bezpieczeństwa przewija się wielokrotnie między ścieżkami. W czwartek uczestnicy zastanowią się, jak finansować europejską obronność, w tym z udziałem prywatnego kapitału. W piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadzi do debaty "Bezpieczeństwo Made in Europe - czy jesteśmy gotowi na samowystarczalność?". Osobne panele dotyczą odporności cywilnej i roli obywateli w nowym modelu bezpieczeństwa oraz nowych wymiarów bezpieczeństwa Europy.

Problemy lokalne i międzynarodowe na 15. EFNI

W ścieżce Nasz Nowy Świat w czwartek rano odbędzie się debata o europejskiej strategii między USA, Chinami i Rosją, z udziałem m.in. wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego. Uczestnicy zastanowią się też, czego chce "Globalne Południe" - o tym porozmawiają była premier Nowej Zelandii Helen Clark i książę Turki Al Faisal, były szef wywiadu Arabii Saudyjskiej. Zaplanowano również debaty o konflikcie bliskowschodnim oraz o energetycznych i surowcowych "wąskich gardłach" świata.

W ramach ścieżki Nasza Nowa Polska dyskutowane będą m.in. utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego, podatki w czasach globalnej rywalizacji, strategia dla polskiego przemysłu oraz sytuacja wymiaru sprawiedliwości, w której debacie weźmie udział szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Ścieżka Nasz Nowy Człowiek obejmie m.in. zdrowie, edukację i dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.

Wydarzenie zakończy wystąpienie premiera Donalda Tuska w piątek po godz. 17.

Europejskie Forum Nowych Idei organizuje Konfederacja Lewiatan we współpracy z miastem Sopot i BusinessEurope. TVN24BiS jest patronem medialnym wydarzenia.