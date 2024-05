Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

W ustawie z 26 maja 2023 r. zapisano, że "czternastka" w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

14. emerytura w 2024 roku

"Rząd zdecydował, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastka, zostanie wypłacone we wrześniu 2024 roku. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów" - przekazała KPRM w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Kancelaria dodała, że najważniejsze rozwiązania to:

- wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2024 roku; - czternastka w pełnej wysokości, czyli 1780,96 zł brutto, przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty działać będzie zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.