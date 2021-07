Gwarancja wkładu własnego i 12 tysięcy złotych. Tak rząd chce zachęcać do posiadania dzieci

Musimy wesprzeć politykę mieszkaniową, rynek pracy, stabilność zatrudnienia i opiekę nad dziećmi – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak podkreśliła, "gdybyśmy nie podjęli działań dla podniesienia wskaźnika dzietności, to według ONZ, w 2100 roku Polaków pozostałoby nieco ponad 16 milionów".

Zachęcenie Polaków do posiadania dzieci

W czwartek Maląg podkreśliła w Polskim Radiu 24, że głównym celem strategii jest "zmiana trendów demograficznych w Polsce". Jak zaznaczyła według prognoz ONZ, "gdybyśmy nie podjęli żadnych działań, które są niezbędne do podniesienia wskaźnika dzietności, to w 2100 roku Polaków pozostałoby niewiele ponad 16 milionów".

- Strategia demograficzna to przede wszystkim wsparcie rodzin, niwelowanie barier, które powodują, że młodzi ludzie nie decydują się na wchodzenie w związek małżeński i nie podejmują decyzji o rodzeniu się pierwszego dziecka i kolejnych dzieci - zaznaczyła minister.

Umorzony wkład własny

Minister wskazała też na powiązanie projektu strategii z Polskim Ładem, m.in. w części dot. rozwoju mieszkalnictwa. Jak dodała, instrumenty ze strategii demograficznej powinny być w najbliższym czasie "przekuwane na ustawy". Maląg wskazała, że chodzi o mieszkanie z gwarantowanym wkładem własnym . - Przy tworzeniu ustawy będziemy zwracali uwagę, że kiedy rodzi się drugie, trzecie, kolejne dziecko, to wtedy ten wkład będzie mógł być umarzany - zadeklarowała.

Jak poinformowała Maląg projekt strategii jest na etapie konsultacji także w zakresie elastyczności pracy, ale i gwarancji zatrudnienia. - Oczywiście to nie będą łatwe rozmowy - przyznała minister.

Pytana, dlaczego Polacy np. w Wielkiej Brytanii mają znacznie więcej dzieci, niż w Polsce, Maląg zauważyła, że "młode Polki, które przebywały w Anglii, urodziły więcej niż dwoje-troje dzieci", na co miała wpływ "stabilna, bezpieczna sytuacja, jeżeli chodzi też o politykę prorodzinną prowadzoną przez państwo". Podkreśliła jednocześnie, że rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera rodziny finansowo poprzez takie programy, jak Rodzina 500 plus, czy Dobry start. - A teraz musimy wesprzeć politykę mieszkaniową, rynek pracy, stabilność zatrudnienia, również opiekę nad dziećmi do lat 3 - zaznaczyła.