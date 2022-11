Zakupy przed 11 listopada. Czy sklepy będą otwarte?

Czwartek, 10 listopada

W czwartek część sklepów sieci Biedronka będzie otwartych nawet do godziny 23.30 lub dłużej. Sklepy Lidl będą otwarte w standardowych godzinach, czyli - w zależności od lokalizacji - do godziny 22.00 lub 23.00.

Podobna sytuacja dotyczy placówek Auchan oraz Netto. "10 listopada sklepy Netto czynne standardowo do godziny 21, będą otwarte do 22 (z wyłączeniem placówek w galeriach handlowych). Sklepy czynne zwykle do 23, w tym dniu będą również otwarte do tej godziny" - poinformowała Patrycja Kamińska ze spółki Netto.