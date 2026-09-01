100 milionów do wygrania. Kumulacja Eurojackpot rośnie
We wtorek 1 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 9, 14, 35, 43, 50 oraz 3 i 7.
Do wygrania było 70 milionów złotych, jednak w żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 4 września, do wygrania będzie 100 milionów złotych.
>>> Miliard dla zwycięzcy. Kumulacja rozbita
Eurojackpot - wyniki losowania
Jak podano na stronie lotto.pl, najbliżej rozbicia kumulacji był gracz z Niemiec. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do niego 1 280 807,50 euro, co stanowi równowartość około 5,5 miliona złotych.
Z kolei pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0) trafi do graczy z Danii, Niemiec i Norwegii. Otrzymają oni po 144 463,10 euro.
W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 146 322,50 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Zasady Eurojackpot
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.
Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.