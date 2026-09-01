Z kraju 100 milionów do wygrania. Kumulacja Eurojackpot rośnie Oprac. Natalia Kieszek |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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We wtorek 1 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 9, 14, 35, 43, 50 oraz 3 i 7.

Do wygrania było 70 milionów złotych, jednak w żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 4 września, do wygrania będzie 100 milionów złotych.

>>> Miliard dla zwycięzcy. Kumulacja rozbita

Eurojackpot - wyniki losowania

Jak podano na stronie lotto.pl, najbliżej rozbicia kumulacji był gracz z Niemiec. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do niego 1 280 807,50 euro, co stanowi równowartość około 5,5 miliona złotych.

Z kolei pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0) trafi do graczy z Danii, Niemiec i Norwegii. Otrzymają oni po 144 463,10 euro.

W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 146 322,50 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.