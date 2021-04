Czy za 1 maja należy się dodatkowy dzień wolny? Wyjaśniamy

Okres rozliczeniowy to określony przez danego pracodawcę przedział czasu, w którym jest dokonywane rozliczenie czasu pracy - na przykład jednomiesięczny lub trzymiesięczny.

Dni wolne w 2021 roku

Ustawowych dni wolnych od pracy jest 13. Często to okazja do zaplanowania dłuższego urlopu. Po majówce, kolejnego długiego weekendu możemy spodziewać się w czerwcu, a to za sprawą Bożego Ciała wypadającego w czwartek 3 czerwca. Kolejne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w niedzielę.