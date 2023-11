Tysiące ton odpadów po świętach. Apel o segregowanie

Odpady powstające na cmentarzach trafiają zazwyczaj do wspólnego kontenera, a segregacja to na polskich nekropoliach w dalszym ciągu rzadkość, ponieważ jej prowadzenie zależy od umowy między właścicielem cmentarza a firmą prowadzącą zbiórkę. Tymczasem surowce trafiające do cmentarnych kontenerów należą do różnych frakcji, które po segregacji mogłyby zostać ponownie zagospodarowane - wskazuje stowarzyszenie.

Ogromna ilość odpadów

Według organizacji ok. 70 tys. ton to szkło oraz tworzywo PET, z którego wykonane są elementy wieńców czy wkłady do zniczy. Część tej frakcji może okazać się wysokokalorycznym paliwem alternatywnym, do wykorzystania np. w branży energetycznej, reszta - ok. 30-50 tys. ton to głównie sztuczne kwiaty i kapturki do zniczy. Jak zauważa "Polski Recykling", szacuje się, że po święcie 1 listopada z każdego grobu pozostaje od 3 do 9 kg odpadów.