1 listopada. Co z dodatkowym dniem wolnym?

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wszystkich Świętych 2026

W 2026 roku 1 listopada - Wszystkich Świętych - wypada w niedzielę.

W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Wynika to bezpośrednio z art. 130 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Jeżeli więc święto wypada w niedzielę, nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Dodatkowe wolne za święto w sobotę

Inaczej jest w przypadku święta przypadającego w sobotę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Takie święto obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, dlatego pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Termin odebrania wolnego ustala pracodawca. Dzień ten powinien jednak przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie musi być wyznaczony bezpośrednio przed świętem ani tuż po nim.

Święta w kalendarzu

W 2026 roku pracownicy mają 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich są zarówno święta przypadające w dni robocze, jak i te wypadające w weekendy. Dwa z nich - 15 sierpnia i 26 grudnia - to soboty, co oznacza konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Kalendarz świąt:

1 stycznia - czwartek - Nowy Rok,

6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,

5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),

6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja - piątek - Święto Pracy,

3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,

24 maja - niedziela - Zielone Świątki,

4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,

15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,

1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,

11 listopada - środa - Święto Niepodległości,

24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).