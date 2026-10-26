1 listopada. Co z dodatkowym dniem wolnym?
Wszystkich Świętych 2026
W 2026 roku 1 listopada - Wszystkich Świętych - wypada w niedzielę.
W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.
Wynika to bezpośrednio z art. 130 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.
Jeżeli więc święto wypada w niedzielę, nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.
Dodatkowe wolne za święto w sobotę
Inaczej jest w przypadku święta przypadającego w sobotę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Takie święto obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, dlatego pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.
Termin odebrania wolnego ustala pracodawca. Dzień ten powinien jednak przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie musi być wyznaczony bezpośrednio przed świętem ani tuż po nim.
Święta w kalendarzu
W 2026 roku pracownicy mają 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich są zarówno święta przypadające w dni robocze, jak i te wypadające w weekendy. Dwa z nich - 15 sierpnia i 26 grudnia - to soboty, co oznacza konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.
Kalendarz świąt:
- 1 stycznia - czwartek - Nowy Rok,
- 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,
- 5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),
- 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,
- 1 maja - piątek - Święto Pracy,
- 3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,
- 24 maja - niedziela - Zielone Świątki,
- 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,
- 15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,
- 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada - środa - Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),
- 26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).