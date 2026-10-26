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Z kraju

1 listopada. Co z dodatkowym dniem wolnym?

Bartłomiej Ciepielewski
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Bartłomiej CiepielewskiOprac. Krzysztof Krzykowski
|
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Czy za 1 listopada 2026 roku pracownicy odbiorą dodatkowy dzień wolny? Decydujące znacznie ma dzień tygodnia, w którym przypada święto. Wyjaśniamy, jak jest w tym roku.

Wszystkich Świętych 2026

W 2026 roku 1 listopada - Wszystkich Świętych - wypada w niedzielę.

W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Wynika to bezpośrednio z art. 130 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Jeżeli więc święto wypada w niedzielę, nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Dodatkowe wolne za święto w sobotę

Inaczej jest w przypadku święta przypadającego w sobotę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Takie święto obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, dlatego pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Termin odebrania wolnego ustala pracodawca. Dzień ten powinien jednak przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie musi być wyznaczony bezpośrednio przed świętem ani tuż po nim.

Święta w kalendarzu

W 2026 roku pracownicy mają 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich są zarówno święta przypadające w dni robocze, jak i te wypadające w weekendy. Dwa z nich - 15 sierpnia i 26 grudnia - to soboty, co oznacza konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Kalendarz świąt:

  • 1 stycznia - czwartek - Nowy Rok,
  • 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,
  • 5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),
  • 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,
  • 1 maja - piątek - Święto Pracy,
  • 3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,
  • 24 maja - niedziela - Zielone Świątki,
  • 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,
  • 15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,
  • 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada - środa - Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),
  • 26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
1 listopadaWszystkich ŚwiętychKodeks pracyWolne od pracy
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