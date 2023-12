Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

- Około trzech tygodni temu zgłosiliśmy do wysokiej izby trzy bardzo ważne projekty, takie o których na pewno rozmawiają Polacy. Myślę, że warto, aby Polacy na tym etapie wiedzieli, co dzieje się z tymi trzema projektami - powiedział Morawiecki.

Apel o przedłużenie przepisów

Morawiecki zaapelował do Izby, by przyjęła rządowy projektu ustawy przedłużającej tzw. tarczę energetyczną dla firm. - Weźcie nasz projekt tarczy energetycznej; on dobrze chroni Polaków, chroni ich na cały rok i dodatkowo nie zabiera połowy limitu - bo taki był również projekt po waszej stronie - zwrócił się do posłów KO i Polski 2050. - Drodzy rodacy, dopominajmy się tarczy energetycznej, tarczy cieplnej na cały 2024 rok - wezwał.