Osoby, które potrzebują odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa nie muszą już iść do urzędu, aby taki dokument zdobyć. Teraz można go otrzymać w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, które uruchomiło nową usługę. Na razie dotyczy ona aktów zarejestrowanych od 2015 roku.

Do tej pory online można było jedynie złożyć wniosek o odpis aktu. Nowa usługa polega na tym, że online można nie tylko złożyć wniosek, ale też otrzymać go automatycznie - w wersji elektronicznej. System wygeneruje bowiem dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na skrzynkę wnioskującego.

Jak podano w komunikacie, w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) obowiązkowo rejestruje się akty od 2015 roku i na ich odpisy nie trzeba czekać. Starsze dokumenty są stopniowo digitalizowane, prowadzony jest także tzw. proces parentyzacji, czyli tworzenia w systemie jednoznacznej relacji rodzic – dziecko. "Prosimy o cierpliwość, robimy to stopniowo" - napisał resort w komunikacie.

Kilka warunków

Wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, odpis aktu musi dotyczyć wnioskodawcy, jego dzieci, małżonka lub rodziców. Po drugie, system - w trakcie wypełniania wniosku - musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania. Po trzecie, płatności za odpis należy dokonać online lub przelewem bankowym albo pocztowym.

Aby zawnioskować o odpis, a później dostać go w wersji elektronicznej, trzeba mieć profil zaufany. Wnioski składa się na stronie www.GOV.pl.

"Będąc tam, profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). Później wybierz e-usługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Wypełnij elektroniczny formularz. Twoje dane osobowe zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Na początku zaznacz, że dokument chcesz otrzymać na swoją skrzynkę Mój GOV" - zaleca MC w komunikacie.



Resort podkreśla również, że uzyskany odpis będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej, a wydruk nie ma mocy prawnej. Automatyczny odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu.

Opłata

Za uzyskanie odpisu - podobnie jak w wypadku uzyskania tradycyjnego odpisu - trzeba zapłacić: 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej), 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.



Jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika – obowiązuje dodatkowa opłata 17 zł za pełnomocnictwo.



Gotowy odpis przesyłany jest do skrzynki odbiorczej na koncie Mój GOV.



Według ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego udostępnione rozwiązanie jest pierwszym tego typu w Europie. "Chcemy maksymalne przyspieszyć obsługę obywateli i jednocześnie odciążyć urzędników" – podkreślił minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.