Rada nadzorcza Banku Pekao powołała dotychczasowego wiceprezesa zarządu Leszka Skibę na funkcję prezesa zarządu - poinformowano w środowym komunikacie. Były wiceminister finansów wszedł do zarządu banku 20 kwietnia. Leszek Skiba na stanowisku prezesa zastąpi Marka Lusztyna.

Bank Pekao w ubiegłym tygodniu poinformował, że dotychczasowy wiceminister finansów Leszek Skiba wejdzie do zarządu banku. Stanowisko wiceprezesa zarządu objął 20 kwietnia. W środowym komunikacie bank poinformował, że "Rada Nadzorcza Banku powołała dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Leszka Skibę na funkcję Prezesa Zarządu Banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody".

"Jednocześnie Rada przyjęła rezygnację Marka Lusztyna ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku powierzając mu pełnione wcześniej przez niego stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem" - dodano. Marek Lusztyn jest związany z Grupą Banku Pekao od prawie 20 lat. Funkcję prezesa objął w listopadzie 2019 roku.

To niejedyne zmiany w zarządzie. Jak czytamy w komunikacie, w skład zarządu banku wszedł ponadto dr Krzysztof Kozłowski, który pełnić będzie funkcję wiceprezesa zarządu. Jednocześnie rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożył Marcin Gadomski, odpowiadający za pion ryzyka.

Leszek Skiba trafił do Ministerstwa Finansów w 2015 roku. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w MF, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w obszarze podatkowym w latach 2016-2017 i wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Od marca 2019 roku do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W latach 2009-2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro.

Do zarządu banku dołączył Krzysztof Kozłowski. Jak podano w komunikacie, nowy wiceprezes posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji" - czytamy w komunikacie.