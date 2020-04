Kolejna duża sieć wprowadzi do sprzedaży maseczki ochronne. Do tego grona dołącza Lidl, który poinformował w komunikacie, że produkty będą dostępne w sklepach od następnego czwartku. Z kolei w Żabce rozpoczęła się dystrybucja drugiej transzy jednorazowych maseczek ochronnych.

Od 16 kwietnia wszedł w życie "obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa". Będzie on obowiązywał do odwołania. W związku z zapotrzebowaniem na maseczki, część sklepów dołączyło do aptek i zdecydowało się na wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży. Na liście znalazły się Biedronka, Carrefour oraz Żabka.

Maseczki ochronne w Lidlu

Teraz do tego grona dołącza Lidl. "Lidl Polska za pośrednictwem swoich sklepów rozpocznie sprzedaż masek ochronnych wyprodukowanych przez polskiego producenta tekstyliów - firmę Adrian. Maseczka ochronna jest czterowarstwowa, wykonana z dzianiny poliamidowej, która zapewnia swobodny przepływ powietrza" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, "można ją prać, dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego korzystania".

Jedna maseczka będzie kosztowała 3,99 zł. Sieć podała, że produkty będą dostępne w sprzedaży od czwartku, 30 kwietnia.

W ubiegłą środę maseczki pojawiły się w sklepach Żabka. Sieć oferuje jednorazowe maseczki ochronne w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Jak poinformowano nas w komunikacie, od 20 kwietnia Żabka rozpoczęła dystrybucję drugiej transzy maseczek. Około 10 milionów jednorazowych maseczek ochronnych ma zostać dostarczonych do sklepów w całej Polsce do 24 kwietnia.

W gronie podmiotów sprzedających maseczki jest Poczta Polska. Produkty wróciły także do sprzedaży na Allegro i OLX.