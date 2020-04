Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami - powiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, pytana o ewentualną podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych. - Cały czas obserwujemy to, co się dzieje na rynku pracy - dodała. Podkreśliła, że priorytetem jest jednak ochrona miejsc pracy i aktywizacja.

Maląg w radiowej Jedynce powiedziała, że w ostatnim miesiącu liczba bezrobotnych wzrosła o ok. 30 tys.

Zasiłek dla bezrobotnych

Poinformowała, że w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) jest ok. 33 tys. miejsc pracy w różnych branżach. - Tych miejsc pracy w CBOP ubywa. Gdybyśmy porównali rok 2019 do 2020 w tym samym czasie, to mieliśmy wolnych ofert pracy ponad 77 tysięcy - powiedziała. Dane o sprzedaży niepokoją ekonomistów. "Prawdopodobnie wejdziemy w głęboką recesję" Sprzedaż detaliczna drastycznie spadła w marcu 2020 roku. Według ekspertów zwias... zobacz więcej »

Minister była pytana, czy rząd rozważa podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny, który ma od 5 do 20 lat stażu pracy, otrzymuje zasiłek w wysokości 861,40 zł brutto (741,87 zł netto).

- Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami. Cały czas obserwujemy to, co się dzieje na rynku pracy, również wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Mamy kilka wariantów przygotowanych - powiedziała szefowa MRPiPS. - Pracujemy też przede wszystkim nad mechanizmami aktywizującymi osoby bezrobotne - dodała.

Minister zapewniła, że kwestie związane np. z wysokością zasiłku dla bezrobotnych będą konsultowane m.in. ze związkami zawodowymi.

Pakiet antykryzysowy to zestaw rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.