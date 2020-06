Złoty coraz silniejszy. "Optymizm rynkowy przerodził się w euforię"

W ostatnich tygodniach było widać wyraźnie, jak umacniał się złoty. W odniesienie do sytuacji na rynku walutowym analityk XTB stwierdził nawet, że "dominujący od dwóch miesięcy optymizm rynkowy przerodził się w ostatnich dniach w euforię". Ta sytuacja może mieć według niego związek z osłabianiem się dolara. Jak podkreślił, amerykańska waluta "była w marcu najmocniejsza w historii (patrząc przez pryzmat kursu ważonego handlem), taka premia w obecnej rzeczywistości stała się nieuzasadniona".

Wyjaśnił, że złoty w relacji do euro "zyskał już blisko 20 gr, co sprowadza nas do poziomów ostatni raz obserwowanych przy pierwszym podbiciu ryzyka związanego z COVID-19".