Turystyka Zmiany przy kontroli na największym lotnisku w Polsce Oprac. Wiktor Knowski |

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- Do końca listopada powinna zakończyć się wymiana skanerów w strefach kontroli bezpieczeństwa Lotniska Chopina na najnowsze urządzenia w standardzie C3 - przekazał Łukasz Chaberski, prezes Portów Lotniczych w rozmowie z portalem Rynek Lotniczy.

"Smoczyce" na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina rozpoczęło wymianę skanerów na początku maja. Do tej pory funkcjonują tylko dwa tego typu skanery, dostępne wyłącznie dla korzystających z szybszej kontroli pasażerów Fast Track.

💬 #Ważne - Do końca listopada powinna zakończyć się wymiana skanerów w strefach kontroli bezpieczeństwa Lotniska Chopina na najnowsze urządzenia w standardzie C3 - mówi Łukasz Chaberski, prezes @Porty_Lotnicze w wywiadzie o modernizacji naszego lotniska dla @RynekLotniczy! Jest… — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) October 26, 2026 Rozwiń

- Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa - określane przez nas jako "Smoczyce" - mówił w lipcu p.o. rzecznika Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Nowe skanery nie wymagają od pasażerów wyciągania z bagaży elektroniki i płynów. W przypadku "Smoczyc" podniesiony został również limit objętości w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym - ze 100 ml do 2 l.

Do końca listopada lotnisko planuje uruchomić 15 tego typu maszyn. Pierwotnie zakładano, że ten krok nastąpi do końca roku.

Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz w Lublinie. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

Modernizacja Lotniska Chopina

Wymiana skanerów to część większego projektu modernizacji Lotniska Chopina.

- Projekt modernizacji to około dwudziestu różnych zadań, które są ze sobą ściśle powiązane. Trochę jak puzzle, tworzone w odpowiednim czasie i miejscu, tak aby wszystkie się zazębiały - powiedział Łukasz Chaberski.

Dodał, że kluczowe elementy modernizacji lotniska to rozbudowa pirsu południowego (przedłużenie głównej hali terminala, które jest wysunięte w stronę płyty postojowej samolotów), wraz z nową płytą postojową i rozwój Baggage Handling System (BHS).

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Planowo prace na Lotnisku Chopina zakończą się w 2029 roku. - Termin zakończenia wszystkich prac pozostaje bez zmian i w tym momencie nie jest zagrożony opóźnieniami - dodał prezes Portów Lotniczych.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 miliona pasażerów, o przeszło 7 procent więcej niż rok wcześniej; w samym maju z portu skorzystało ponad 2,22 miliona podróżnych.

W 2025 roku lotnisko obsłużyło 24 miliony pasażerów, a rok wcześniej 21,3 miliona. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.