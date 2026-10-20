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Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę

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Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
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Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
Źródło zdj. gł.: PKP Intercity
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W nocy z 24 na 25 października 14 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na około godzinę na wyznaczonych stacjach. Ma to związek ze zmianą czasu z letniego na zimowy - poinformował przewoźnik. W komunikacie zapewniono, że pasażerowie dotrą do celu zgodnie z rozkładem jazdy. Oto lista połączeń objętych zmianą czasu.

Zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, gdy o godz. 3.00 zegarki zostaną cofnięte na godz. 2.00. Jak wskazał przewoźnik, procedura ta jest każdorazowo uwzględniana w organizacji ruchu kolejowego, a zarządca infrastruktury i przewoźnicy przygotowują rozkłady jazdy tak, aby przejazdy w noc przejściową odbywały się bez zakłóceń.

Pociągi zatrzymają się na godzinę

Wśród pociągów objętych zmianą czasu znajdą się m.in. składy IC Uznam, IC Ursa, IC Baltic Express, IC Podhalanin, IC Karkonosze, a także pociągi TLK Karpaty i TLK Ustronie. Na zmianę czasu będą one oczekiwać na wskazanych stacjach, po czym będą kontynuować podróż zgodnie z rozkładem obowiązującym po przejściu na czas zimowy.

>>> Zmiana czasu. Podano nowy harmonogram

Przykładowo pociąg IC Karkonosze relacji Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna zatrzyma się na stacji Kalisz. Przyjedzie tam o godz. 2.25 czasu letniego, a odjedzie o godz. 2.27 czasu zimowego.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów. Spółka szacuje, że w 2026 r. będzie to 96 mln osób.

Lista połączeń objętych zmianą czasu

Te krajowe pociągi PKP IC kursują w trakcie zmiany czasu:

  • IC Uznam / 440 Ursa rel. Chełm - Świnoujście: postój na stacji Środa Wlkp., przyjazd o godz. 2.15 czasu letniego, odjazd o 2.16 czasu zimowego
  • IC Uznam rel. Świnoujście - Chełm: postój na stacji Jarocin, przyjazd o godz. 2.08 czasu letniego, odjazd o 2.09 czasu zimowego,
  • IC Baltic Express rel. Gdynia Główna - Praha hl.n.: postój na stacji Mogilno, przyjazd o godz. 2.05 czasu letniego, odjazd o 2.06 czasu zimowego,
  • IC Baltic Express rel. Praha hl.n. - Gdynia Główna: postój na stacji Inowrocław, przyjazd o godz. 2.09 czasu letniego, odjazd o 2.10 czasu zimowego,
  • IC Ursarel. Przemyśl Główny - Berlin Gesundbrunnen: postój na stacji Poznań Główny, przyjazd o godz. 2.22 czasu letniego, odjazd o 3.19 czasu zimowego,
  • IC Ursa rel. Berlin Gesundbrunnen - Przemyśl Główny: postój na stacji Leszno, przyjazd o godz. 2.06 czasu letniego, odjazd o 2.07 czasu zimowego,
  • IC Podhalanin rel. Świnoujście - Zakopane: postój na stacji Piotrków Trybunalski, przyjazd o godz. 2.29 czasu letniego, odjazd o 2.30 czasu zimowego,
  • IC Podhalanin rel. Zakopane - Świnoujście: postój na stacji Łódź Chojny, przyjazd o godz. 2.04 czasu letniego, odjazd o 2.05 czasu zimowego,
  • IC Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna: postój na stacji Kalisz, przyjazd o godz. 2.25 czasu letniego, odjazd o 2.27 czasu zimowego,
  • IC Karkonoszerel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia: postój na stacji Sieradz, przyjazd o godz. 2.10 czasu letniego, odjazd o 2.11 czasu zimowego,
  • TLK Karpaty rel. Zakopane - Gdynia Główna: postój na stacji Częstochowa, przyjazd o godz. 2.16 czasu letniego, odjazd o 2.21 czasu zimowego,
  • TLK Karpaty rel. Gdynia Główna - Zakopane: postój na stacji Myszków, przyjazd o godz. 2.09 czasu letniego, odjazd o 2.10 czasu zimowego,
  • TLK Ustronie rel. Kraków Główny - Kołobrzeg: postój na stacji Warszawa Wschodnia, przyjazd o godz. 2.26 czasu letniego, odjazd o 2.29 czasu zimowego,
  • TLK Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Główny: postój na stacji Ciechanów, przyjazd o godz. 2.15 czasu letniego, odjazd o 2.16 czasu zimowego.
Źródło: PAP
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Tagi:
Zmiana czasuPolskie Koleje PaństwoweRozkład PKP IntercityPKP Intercity
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