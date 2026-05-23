"Podwajamy nasze nakłady na cały ekosystem turystyczny". Inwestycje Abu Zabi

abu dhabi shutterstock_1322065340
Smugi dymu nad Abu Zabi. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: monticello / Shutterstock.com
Zjednoczone Emiraty Arabskie szczególnie ucierpiały w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie, stając się celem irańskich ataków rakietowych i dronów. Zagroziły one nie tylko mieszkańcom kraju, ale również jego wizerunkowi, jako luksusowej i bezpiecznej przystani dla turystów w regionie - opisuje CNN. W odpowiedzi stolica kraju Abu Zabi zapowiedziała wart 1,7 miliarda dolarów projekt budowy "centrum rozrywki immersyjnej".

Abu Zabi nie rezygnuje z wielkich inicjatyw turystycznych. 14 maja ogłoszono inwestycję wartą 1,7 miliarda dolarów w nowoczesne "centrum rozrywki immersyjnej" o nazwie "Sphere". Pierwszy tego typu obiekt, zarządzany przez amerykańską spółkę Sphere Entertainment Co, otwarto w Las Vegas w 2023 roku; gościł on już koncerty takich zespołów jak U2 czy Phish.

Ambitne plany rozwoju sektora

"Podwajamy nasze nakłady na cały ekosystem turystyczny" - powiedział Mohamed Khalifa Al Mubarak, przewodniczący Departamentu Kultury i Turystyki Abu Zabi (DCT), w rozmowie z CNN.

Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), mocno inwestuje w rozwój sektora turystycznego, aby uniezależnić swoją gospodarkę od ropy naftowej. Elementem tej strategii jest budowa takich atrakcji jak Dzielnica Kulturalna na wyspie Saadiyat. Znajduje się tam już międzynarodowa filia Luwru, a budowa Muzeum Guggenheima właśnie dobiega końca.

Według danych miejskiej agencji turystycznej, w 2025 roku Abu Zabi odwiedziło 26,6 miliona gości, z czego 5,9 miliona skorzystało z hoteli. Do 2030 roku emirat planuje przyciągać 39,3 miliona podróżnych rocznie i zwiększyć wkład sektora turystyki do PKB do 90 miliardów AED (24,5 miliarda dolarów).

Maja Piotrowska

Konsekwencje wojny

Jednak od końca lutego, kiedy USA i Izrael rozpoczęły wojnę z Iranem, ZEA zmagają się z uderzeniami odwetowymi ze strony Teheranu. Ataki dronowe brały za cel infrastrukturę turystyczną kraju, w tym lotniska.

Niedzielny atak z użyciem drona, który wywołał pożar w pobliżu elektrowni jądrowej, "zagroził bezpieczeństwu nuklearnemu kraju" - podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Władze Abu Zabi poinformowały, że nie doszło do wycieku materiałów radioaktywnych, a zdarzenie nie niosło ze sobą ryzyka dla ludzi ani środowiska.

Mimo to, według dostawcy danych i analiz rynku nieruchomości Costar, wskaźnik obłożenia hoteli w Abu Zabi podczas święta Id al-Fitr w połowie marca spadł o 45 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wojna doprowadziła także do masowego odwoływania lotów. Choć ZEA w pełni zniosły ograniczenia przestrzeni powietrznej na początku maja, wiele linii lotniczych wciąż nie wznowiło połączeń. Na przykład niemiecka Lufthansa zawiesiła loty do Abu Zabi aż do końca października.

Zapowiedź powrotu turystów

Al Mubarak zapewnił jednak na antenie CNN, że zagraniczni podróżni zaczynają wracać. "Turystyka regionalna przeżywa obecnie wyraźne ożywienie" - stwierdził.

Flagowe linie lotnicze Abu Zabi, Etihad, operują obecnie na poziomie około 80 proc. swoich możliwości. Zgodnie z danymi portalu Flightradar24, 27 lutego - na dzień przed wybuchem wojny - na międzynarodowym lotnisku Zayed wylądowało około 250 samolotów. Dla porównania, pod koniec tego tygodnia dzienna liczba przylotów wynosiła około 200.

Aaron Goldring, starszy ekonomista ds. turystyki w firmie doradczej Oxford Economics, podkreśla, że dla turystów kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa. Spodziewa się on, że ZEA podejmą zakrojone na szeroką skalę działania marketingowe, aby odbudować wizerunek kraju. Turystyka "to sektor niezwykle ważny dla nich już teraz, ale i w kontekście przyszłości" - dodał. "To, jak szybko rynek się podniesie, zależy od długości samego konfliktu".

"Regionalne centrum rozrywki immersyjnej"

Emirat po raz pierwszy ogłosił zamiar budowy obiektu Sphere w październiku 2024 roku. Przy okazji majowego potwierdzenia inwestycji, James L. Dolan, dyrektor generalny Sphere Entertainment, napisał w oświadczeniu: "Sphere Abu Dhabi ugruntuje pozycję wyspy Yas jako regionalnego centrum rozrywki immersyjnej. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z DCT Abu Dhabi przy realizacji tego projektu".

Inwestycja w obiekt, którego ukończenie planowane jest na 2029 rok, to "jasny sygnał" determinacji władz - podkreślił Al Mubarak w komunikacie prasowym. "Abu Zabi pozostaje otwarte, ambitne i niezłomne w dążeniu do celu" - dodał.

Część ekspertów zgadza się, że konflikt raczej nie wpłynie długoterminowo na plany przyciągania turystów.

- Dla ZEA i innych bliskowschodnich kierunków to długa gra. To bogaty kraj o bardzo zaawansowanej strategii planowania turystyki - powiedziała CNN Nancy Gard McGehee, profesor zarządzania hotelarstwem i turystyką na Virginia Tech.

Przyjęta w 2024 roku Strategia Turystyczna Abu Zabi 2030 zakłada miliardowe wydatki na infrastrukturę oraz działania promocyjne. Realizacja kluczowych inwestycji przebiega zgodnie z planem. Jak zapewnił Al Mubarak, Muzeum Guggenheima w Dzielnicy Kulturalnej Saadiyat "wciąż zmierza ku otwarciu pod koniec tego roku".

Z kolei w maju 2025 roku Disney ogłosił plany budowy nowego parku rozrywki w Abu Zabi. "Strategiczna logika naszych planów wobec Abu Zabi pozostaje bez zmian" - poinformował koncern w opublikowanym na początku tego miesiąca raporcie finansowym.

- Myślimy perspektywicznie. Jak w każdej strategii, zawsze trzeba się liczyć z jakimiś przeszkodami - podsumował Al Mubarak w rozmowie z Anderson.

pc
Źródło: CNN
Udostępnij:
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
