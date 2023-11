Dokąd Polacy wyjadą tej zimy? 10 najpopularniejszych egzotycznych kierunków

W sezonie zimowym 2023/2024 największą popularnością wśród Polaków organizujących egzotyczne wypady na własną rękę będą cieszyć się miasta w Azji. Eksperci wskazują, gdzie zapłacimy najwięcej za bilety lotnicze oraz z jakim wyprzedzeniem planujemy dalekie podróże.

Z zestawienia opracowanego przez analityków platformy do rezerwacji podróży eSky.pl wynika, że Polacy chętnie spędzają zimowe urlopy w Azji, Ameryce Północnej i Afryce. Czołową dziesiątkę zestawienia otwiera Bangkok. Osoby, które odwiedzą stolicę Tajlandii od początku grudnia 2023 roku do końca lutego 2024 roku, stanowią 25 proc. wszystkich korzystających z eSky.pl w tym okresie. Jak ustalili analitycy tej platformy, w ramach jednej rezerwacji do Bangkoku polecą średnio trzy osoby, a cena, jaką podróżujący płacą za bilet tam i z powrotem, oscyluje w okolicach 4,2 tys. zł za osobę.

Dokąd Polacy podróżują zimą

Na drugiej i trzeciej pozycji w rankingu uplasowały się kolejno dwa amerykańskie miasta: Nowy Jork (24 proc. rezerwacji) i Miami (15 proc.). Koszt lotu do Nowego Jorku wynosi od 2,7 tys. zł do 2,9 tys. zł za pasażera w obie strony, podczas gdy liczba podróżujących to średnio dwie osoby. W Miami temperatura w listopadzie przekracza 25 stopni. Za lot w dwie strony na Florydę Polacy płacą blisko 3,3 tys. zł za osobę, a jedna rezerwacja obejmuje zwykle trzech pasażerów.

Bangkok Shutterstock

Czwarte miejsce w rankingu zajmuje Dubaj (8 proc. rezerwacji). Bilet na Półwysep Arabski i z powrotem kosztuje blisko 2,7 tys. złotych. Czołową piątkę zamyka Kolombo, czyli stolica Sri Lanki, z 6 proc. rezerwacji. Według eSky.pl na Sri Lankę lecimy najczęściej we dwoje i płacimy ok. 3,6 tys. zł od osoby.

Dubaj Shutterstock

Szóste miejsce z wynikiem 5 proc. zajmuje marokański Agadir (średnio 750 zł w obie strony od osoby), za nim Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Tokio (4 proc. rezerwacji w obu przypadkach). Do stolicy ZEA Polacy podróżują zwykle we dwójkę, a każdy płaci ok. 1,2 tys. zł za bilet lotniczy w dwie strony. Wyprawę do Tokio najczęściej planują osoby, które podróżują w pojedynkę. Koszt biletu w obie strony to nawet 5 tys. złotych.

Phuket Shutterstock

Ranking zamykają Phuket w Tajlandii i Szanghaj. Zarówno miasto na Półwyspie Malajskim, jak i chińska metropolia odpowiadają za 4 proc. rezerwacji. Podobnie kształtują się też ceny lotów i liczba pasażerów - z Polski lecimy tam średnio w dwie osoby, a podróż w obie strony kosztuje od 4,3 tys. zł do 4,6 tys. zł za osobę.

ZOBACZ TEŻ: Włoskie miasto ogranicza wynajem mieszkań dla turystów

Z jakim wyprzedzeniem Polacy planują dalekie podróże

Eksperci eSky.pl przyjrzeli się także temu, jak długo trwają podróże Polaków do wymienionych krajów. Tutaj prym wiedzie Nowy Jork - w największym mieście w Stanach Zjednoczonych spędzimy nawet 22 dni, zaś w Bangkoku (2. miejsce) 19 dni. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Phuket (17 dni), Miami (15 dni), Kolombo (14 dni), Tokio (10 dni), Szanghaj (10 dni), Agadir (9 dni), Abu Zabi (9 dni) i Dubaj (9 dni).

Ponadto analitycy sprawdzili, z jakim wyprzedzeniem Polacy rezerwujący podróże samodzielnie planowali swoje egzotyczne wyprawy. Najdłuższy termin przypada na Bangkok - średnio 152 dni mijało od rezerwacji do wylotu z lądowaniem w stolicy Tajlandii. Natomiast o zakup biletów do Tokio, Kolombo i na Phuket zadbaliśmy odpowiednio ze 142-dniowym, 128-dniowym i 116-dniowym wyprzedzeniem. Dalej znalazły się kolejno Miami (115 dni), Dubaj (95 dni), Nowy Jork (85 dni), Abu Zabi (59 dni), Agadir (53 dni) i Szanghaj (43 dni).

Autor:wac//az

Źródło: tvn24.pl