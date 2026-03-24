Zachorowało 150 osób, zakazali sprzedaży popularnego dania

Rejestrowany od kilku tygodni wyraźny wzrost liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A zaczął niepokoić władze Neapolu - podały lokalne media z południa Włoch.
Burmistrz Neapolu, Gaetano Manfredi, podpisał w minionym tygodniu pilne i tymczasowe zarządzenie mające na celu rozwiązanie problemu rosnącej liczby przypadków zapalenia wątroby typu A w mieście.
Gwałtowny wzrost zachorowań
Jak czytamy na stronie miasta Neapol, "środek ten uznano za konieczny po otrzymaniu notatki z Wydziału Prewencji ASL Napoli 1 Centro, w której stwierdzono, że rozprzestrzenianie się wirusa jest 10 razy szybsze niż średnia z ostatnich dziesięciu lat i 41 razy szybsze niż średnia z ostatnich trzech lat.
Zanotowano ponad 150 przypadków. Znacznie więcej niż w minionych latach.
Owoce morza skażone wirusem
Zachorowania te zostały powiązane z owocami morza, ponieważ stwierdzono, że kilka partii małż i ostryg pochodzących z tego rejonu było skażonych wirusem, który je powoduje. Służby sanitarne potwierdziły, że to skażenie było z dużym prawdopodobieństwem źródłem lokalnego ogniska choroby.
W rozporządzeniu burmistrza zapisano, że celem podjętych kroków jest "ochrona zdrowia mieszkańców".
Władze Neapolu zaleciły również mieszkańcom, aby nie spożywali surowych owoców morza w swoich domach, a także by przestrzegali szeregu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa żywności, aby uniknąć ryzyka zakażeń.
Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą kary sięgające nawet 20 tysięcy euro, a w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia przewidziane jest zawieszenie działalności na okres od 1 do 30 dni i późniejsze cofnięcie zezwolenia.
Protest sprzedawców ryb i owoców morza. "Jesteśmy zrujnowani"
W poniedziałek przed siedzibą urzędu miasta protestowali sprzedawcy ryb i owoców morza. Jak mówili, ponoszą oni z powodu zakazu duże straty finansowe.
- Nie można wszystkiego sprowadzać do zakazu bez ustalenia prawdziwej przyczyny i określenia rzeczywistych granic wzrostu przypadków zapalenia wątroby. Jesteśmy zrujnowani, nikt już niczego od nas nie kupuje - powiedział rzecznik protestujących.
Opracowała Paulina Karpińska
