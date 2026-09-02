Turystyka Tam Polacy najchętniej wypoczywali w wakacje. Najpopularniejsze kierunki Oprac. Paulina Karpińska |

Wakacje 2026. All inclusive i oszczędzanie Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży kolejny rok z rzędu pozostaje Turcja - wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej (PIT) pt. "Zagraniczne wakacje Polaków 2026", w którym przedstawiono dane podsumowujące tegoroczny sezon wakacyjny. Kierunek ten wybrało 28,3 proc. podróżnych.

Analizowany okres obejmuje zarezerwowane wyjazdy zagraniczne w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Na podium również Grecja i Egipt

Na drugim miejscu uplasowała się Grecja z wynikiem 18 proc., potem był Egipt (13,6 proc.), Hiszpania (9,6 proc.) i Bułgaria (7,5 proc.).

Na czele najpopularniejszych regionów turystycznych znalazła się Riwiera Turecka, na którą zdecydowało się odwiedzić 21,6 proc. podróżnych. Egipskie destynacje - Hurghada i Marsa Alam - miało wybrać odpowiednio 6,5 i 6 proc. wyjeżdżających.

Santorini w Grecji Źródło zdjęcia: Shutterstock

Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9 513 złotych

Od 1 lipca 2026 roku przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania umów do wykazu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Z danych TFG wynika, że w lipcu zgłoszono ponad 335 tys. umów obejmujących ponad 890 tys. podróżnych. Ponownie najpopularniejszym kierunkiem była Turcja, na którą zdecydowało się 222,5 tys. podróżnych, a na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Egipt.

Sharm el-Sheikh, Egipt Źródło zdjęcia: cpadula/Wikipedia

Jak wskazano w raporcie, te trzy kierunki odpowiadały za 55 proc. wszystkich podróżnych, którzy wyjechali na wakacje w lipcu. W tym zestawieniu na czwartym miejscu również uplasowała się Hiszpania, jednak na piątym Bułgarię wyprzedziła Tunezja.

Polska Izba Turystyki przekazała, że Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9 513 zł na jedną rezerwację (średnia na osobę wyniosła 3 263 zł). Według danych PIT w ubiegłym roku kwota na jedną rezerwację była trochę niższa i wyniosła 9 163 zł. Zastrzeżono jednak, że tych kwot nie powinno się porównywać m.in. dlatego, iż w tym roku analiza objęła szerszy zakres rynku.

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Hiszpania, Włochy i Turcja królują wśród podróży lotniczych

W przypadku lotniczych podróży zagranicznych (ruch regularny i czarterowy) na pierwszym miejscu znalazła się Hiszpania, do której w okresie od 1 czerwca do 28 sierpnia poleciało 940 tys. Polaków. Na drugim miejscu były Włochy (ponad 887 tys. pasażerów), na trzecim Turcja (840 tys.), a na czwartym Grecja (ponad 797 tys. osób).

W raportowanym okresie porty lotnicze w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Radomiu obsłużyły ponad 9,6 mln pasażerów, z czego 7,1 mln podróżnych skorzystało z linii regularnych, a blisko 2,5 mln z linii czarterowych.

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Według danych PIT Polacy jadąc za granicę na wakacje planują wyjazdy trwające 7-8 dni (68,4 proc. rezerwacji). Blisko co piąty (18 proc.) wybiera pobyty krótsze (od 1 do 6 dni), a 12,3 proc. osób za granicę jeździ na 9-13 dni. Na zagraniczne wakacje trwające dwa tygodnie miało się zdecydować jedynie 1,4 proc. podróżnych.

W raporcie wskazano, że Polacy najchętniej decydują się na zagraniczne urlopy w lipcu - w tym miesiącu zarezerwowano 29,2 proc. ogólnej liczby pobytów w sezonie 2026. W sierpniu na wakacje pojechało 28,8 proc., z kolei w czerwcu 25,6 proc. osób. Na zagraniczny odpoczynek we wrześniu miało zdecydować się 16,3 proc. Polaków.