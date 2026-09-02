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Turystyka

Tam Polacy najchętniej wypoczywali w wakacje. Najpopularniejsze kierunki

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Wakacje 2026. All inclusive i oszczędzanie Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Najnowsze dane Polskiej Izby Turystycznej pokazują, które kierunki cieszyły się największą popularnością podczas tegorocznego sezonu urlopowego. Lider od kilku lat pozostaje niezmienny.

Najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży kolejny rok z rzędu pozostaje Turcja - wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej (PIT) pt. "Zagraniczne wakacje Polaków 2026", w którym przedstawiono dane podsumowujące tegoroczny sezon wakacyjny. Kierunek ten wybrało 28,3 proc. podróżnych.

Analizowany okres obejmuje zarezerwowane wyjazdy zagraniczne w okresie od 1 czerwca do 30 września.

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Na podium również Grecja i Egipt

Na drugim miejscu uplasowała się Grecja z wynikiem 18 proc., potem był Egipt (13,6 proc.), Hiszpania (9,6 proc.) i Bułgaria (7,5 proc.).

Na czele najpopularniejszych regionów turystycznych znalazła się Riwiera Turecka, na którą zdecydowało się odwiedzić 21,6 proc. podróżnych. Egipskie destynacje - Hurghada i Marsa Alam - miało wybrać odpowiednio 6,5 i 6 proc. wyjeżdżających.

Santorini w Grecji
Santorini w Grecji
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9 513 złotych

Od 1 lipca 2026 roku przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania umów do wykazu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Z danych TFG wynika, że w lipcu zgłoszono ponad 335 tys. umów obejmujących ponad 890 tys. podróżnych. Ponownie najpopularniejszym kierunkiem była Turcja, na którą zdecydowało się 222,5 tys. podróżnych, a na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Egipt.

Sharm el-Sheikh, Egipt
Sharm el-Sheikh, Egipt
Źródło zdjęcia: cpadula/Wikipedia

Jak wskazano w raporcie, te trzy kierunki odpowiadały za 55 proc. wszystkich podróżnych, którzy wyjechali na wakacje w lipcu. W tym zestawieniu na czwartym miejscu również uplasowała się Hiszpania, jednak na piątym Bułgarię wyprzedziła Tunezja.

Polska Izba Turystyki przekazała, że Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9 513 zł na jedną rezerwację (średnia na osobę wyniosła 3 263 zł). Według danych PIT w ubiegłym roku kwota na jedną rezerwację była trochę niższa i wyniosła 9 163 zł. Zastrzeżono jednak, że tych kwot nie powinno się porównywać m.in. dlatego, iż w tym roku analiza objęła szerszy zakres rynku.

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Hiszpania, Włochy i Turcja królują wśród podróży lotniczych

W przypadku lotniczych podróży zagranicznych (ruch regularny i czarterowy) na pierwszym miejscu znalazła się Hiszpania, do której w okresie od 1 czerwca do 28 sierpnia poleciało 940 tys. Polaków. Na drugim miejscu były Włochy (ponad 887 tys. pasażerów), na trzecim Turcja (840 tys.), a na czwartym Grecja (ponad 797 tys. osób).

W raportowanym okresie porty lotnicze w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Radomiu obsłużyły ponad 9,6 mln pasażerów, z czego 7,1 mln podróżnych skorzystało z linii regularnych, a blisko 2,5 mln z linii czarterowych.

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Według danych PIT Polacy jadąc za granicę na wakacje planują wyjazdy trwające 7-8 dni (68,4 proc. rezerwacji). Blisko co piąty (18 proc.) wybiera pobyty krótsze (od 1 do 6 dni), a 12,3 proc. osób za granicę jeździ na 9-13 dni. Na zagraniczne wakacje trwające dwa tygodnie miało się zdecydować jedynie 1,4 proc. podróżnych.

W raporcie wskazano, że Polacy najchętniej decydują się na zagraniczne urlopy w lipcu - w tym miesiącu zarezerwowano 29,2 proc. ogólnej liczby pobytów w sezonie 2026. W sierpniu na wakacje pojechało 28,8 proc., z kolei w czerwcu 25,6 proc. osób. Na zagraniczny odpoczynek we wrześniu miało zdecydować się 16,3 proc. Polaków.

Źródło: PAP
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Tagi:
urlopwakacjeTurcjaEgiptGrecjaTurystyka
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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