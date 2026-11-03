Turystyka Z Radomia do Oslo. Linie lotnicze planują nowe połączenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Lotnisko Warszawa-Modlin zostało zamknięte Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Polskie Porty Lotnicze zaakceptowały ofertę Wizz Air dotyczącą uruchomienia i promocji połączenia z Lotniska Warszawa-Radom do Oslo.. Jedyną ofertę, opiewającą na blisko 5,3 mln zł, złożył Wizz Air.

Z Radomia będzie można polecieć do Oslo Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP

- Propozycja węgierskich linii została przyjęta przez PPL. Po podpisaniu umowy przewoźnik będzie zobowiązany m.in. do uruchomienia nowego połączenia pomiędzy Radomiem a stolicą Norwegii - powiedział rzecznik PPL.

W przesłanym w czwartek komunikacie prasowym dyrektor Lotniska Warszawa-Radom Rafał Siankowski podkreślał, że trasa z Radomia do Oslo to połączenie będzie ważnym uzupełnieniem całorocznej oferty radomskiego portu.

- Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie ze strony przewoźnika i wprowadzenie lotów do systemu rezerwacyjnego - powiedział Siankowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Lotnisko w Radomiu z wakacyjnym ożywieniem

Więcej pasażerów niż przed rokiem

W październiku lotnisko w Radomiu obsłużyło 9388 podróżnych, czyli o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewoźnicy wykonali łącznie 86 cywilnych operacji lotniczych - zarówno regularnych, jak i czarterowych.

- Wzrost liczby pasażerów o 15 procent rok do roku oraz utrzymanie dodatniej dynamiki drugi rok z rzędu potwierdzają, że oferta portu znajduje stałych odbiorców również poza szczytem sezonu wakacyjnego. Ponad 113 tysięcy podróżnych obsłużonych od stycznia to rezultat stabilnego popytu na rejsy z Radomia - zauważył Siankowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Historyczny wynik w cieniu problemów. Padł rekord na lotnisku w Radomiu

W sezonie jesienno-zimowym ruch pasażerski w radomskim porcie pozostaje minimalny. W regularnej siatce znajduje się przede wszystkim obsługiwane przez Wizz Air połączenie do Larnaki, realizowane dwa razy w tygodniu.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym br. PPL zaprezentowały nową strategię do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation, co ma na celu dywersyfikację przychodów i poprawę wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.