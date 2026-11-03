Z Radomia do Oslo. Linie lotnicze planują nowe połączenie
Polskie Porty Lotnicze zaakceptowały ofertę Wizz Air dotyczącą uruchomienia i promocji połączenia z Lotniska Warszawa-Radom do Oslo.. Jedyną ofertę, opiewającą na blisko 5,3 mln zł, złożył Wizz Air.
- Propozycja węgierskich linii została przyjęta przez PPL. Po podpisaniu umowy przewoźnik będzie zobowiązany m.in. do uruchomienia nowego połączenia pomiędzy Radomiem a stolicą Norwegii - powiedział rzecznik PPL.
W przesłanym w czwartek komunikacie prasowym dyrektor Lotniska Warszawa-Radom Rafał Siankowski podkreślał, że trasa z Radomia do Oslo to połączenie będzie ważnym uzupełnieniem całorocznej oferty radomskiego portu.
- Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie ze strony przewoźnika i wprowadzenie lotów do systemu rezerwacyjnego - powiedział Siankowski.
Więcej pasażerów niż przed rokiem
W październiku lotnisko w Radomiu obsłużyło 9388 podróżnych, czyli o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewoźnicy wykonali łącznie 86 cywilnych operacji lotniczych - zarówno regularnych, jak i czarterowych.
- Wzrost liczby pasażerów o 15 procent rok do roku oraz utrzymanie dodatniej dynamiki drugi rok z rzędu potwierdzają, że oferta portu znajduje stałych odbiorców również poza szczytem sezonu wakacyjnego. Ponad 113 tysięcy podróżnych obsłużonych od stycznia to rezultat stabilnego popytu na rejsy z Radomia - zauważył Siankowski.
W sezonie jesienno-zimowym ruch pasażerski w radomskim porcie pozostaje minimalny. W regularnej siatce znajduje się przede wszystkim obsługiwane przez Wizz Air połączenie do Larnaki, realizowane dwa razy w tygodniu.
Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym br. PPL zaprezentowały nową strategię do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation, co ma na celu dywersyfikację przychodów i poprawę wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.