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Z Radomia do Oslo. Linie lotnicze planują nowe połączenie

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Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko Warszawa-Modlin zostało zamknięte
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP
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Lotnisko Warszawa-Radom ma zyskać połączenie ze stolicą Norwegii. Wizz Air otrzymał akceptację Polskich Portów Lotniczych po złożeniu oferty w przetargu dotyczącym promocji nowej trasy. Rejsy mają ruszyć po podpisaniu umowy.

Polskie Porty Lotnicze zaakceptowały ofertę Wizz Air dotyczącą uruchomienia i promocji połączenia z Lotniska Warszawa-Radom do Oslo.. Jedyną ofertę, opiewającą na blisko 5,3 mln zł, złożył Wizz Air.

Z Radomia będzie można polecieć do Oslo
Z Radomia będzie można polecieć do Oslo
Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP

- Propozycja węgierskich linii została przyjęta przez PPL. Po podpisaniu umowy przewoźnik będzie zobowiązany m.in. do uruchomienia nowego połączenia pomiędzy Radomiem a stolicą Norwegii - powiedział rzecznik PPL.

W przesłanym w czwartek komunikacie prasowym dyrektor Lotniska Warszawa-Radom Rafał Siankowski podkreślał, że trasa z Radomia do Oslo to połączenie będzie ważnym uzupełnieniem całorocznej oferty radomskiego portu.

- Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie ze strony przewoźnika i wprowadzenie lotów do systemu rezerwacyjnego - powiedział Siankowski.

Więcej pasażerów niż przed rokiem

W październiku lotnisko w Radomiu obsłużyło 9388 podróżnych, czyli o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewoźnicy wykonali łącznie 86 cywilnych operacji lotniczych - zarówno regularnych, jak i czarterowych.

- Wzrost liczby pasażerów o 15 procent rok do roku oraz utrzymanie dodatniej dynamiki drugi rok z rzędu potwierdzają, że oferta portu znajduje stałych odbiorców również poza szczytem sezonu wakacyjnego. Ponad 113 tysięcy podróżnych obsłużonych od stycznia to rezultat stabilnego popytu na rejsy z Radomia - zauważył Siankowski.

W sezonie jesienno-zimowym ruch pasażerski w radomskim porcie pozostaje minimalny. W regularnej siatce znajduje się przede wszystkim obsługiwane przez Wizz Air połączenie do Larnaki, realizowane dwa razy w tygodniu.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym br. PPL zaprezentowały nową strategię do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation, co ma na celu dywersyfikację przychodów i poprawę wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.

Źródło: PAP
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Tagi:
Lotnisko RadomsamolotyPodróże
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