Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"

shutterstock_2546577217
Burza Therese nawiedziła Teneryfę
Źródło: Reuters
Na Teneryfie walczą z zanieczyszczeniem tamtejszych wód. Dwie plaże zamknięto z powodu przyznania im "Czarnych Flag". Władze hiszpańskiej wyspy ogłosiły plan modernizacji przestarzałych systemów gospodarki wodnej i sieci kanalizacyjnej.

Teneryfa od lat należy do najchętniej wybieranych przez turystów destynacji podróży. Największa i najludniejsza wyspa archipelagu kanaryjskiego słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów spod znaku majestatycznych górskich szczytów, zielonych wąwozów i pustynnego wybrzeża.

Jednym ze znaków rozpoznawczych Teneryfy są też malownicze plaże z wulkanicznym piaskiem, które zwykle przyciągały tłumy zagranicznych gości spragnionych błogiego wypoczynku w malowniczym otoczeniu.

"Czarne Flagi" na Teneryfie

Reputacja wyspy jako rajskiego zakątka mocno ucierpiała wskutek poważnych, trwających dekady zaniedbań. W styczniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skrytykował hiszpańskie władze za fatalny stan wybrzeża, na który wpływ mają "niekontrolowane zrzuty ścieków komunalnych".

Hiszpańska organizacja pozarządowa Ecologists in Action przyznała dwóm plażom - Playa Jardin i Puertito de Adeje - "Czarne Flagi", co doprowadziło do ich tymczasowego zamknięcia. Powód? Niewystarczająca infrastruktura sanitarna i zanieczyszczenie wody.

Ekolodzy od dawna domagają się ograniczenia masowej turystyki i wprowadzenia na wyspie polityki zrównoważonego rozwoju, co miałoby zapobiec degradacji środowiska naturalnego i zahamować problem zanieczyszczeń. Władze zdecydowały się podjąć konkretne działania.

Zgodnie z nowym planem rewitalizacji wybrzeża, aż 81 mln euro trafi na zwiększenie wydajności uzdatniania wody, modernizację przestarzałych sieci kanalizacyjnych i zapobieganie zrzutom ścieków do morza. Duże znaczenie w tym kontekście będzie miało współdziałanie gmin.

Ambitne plany władz Teneryfy

Lope Afonso, wiceprzewodniczący Rady Wyspy, zaapelował do gminnych samorządów o opracowanie Planu Współpracy na lata 2027-2030, aby "przedstawić wyspę na arenie międzynarodowej jako terytorium, które kontroluje odpady w sposób przyjazny dla środowiska". Sonia Hernandez, radna ds. współpracy gmin, poparła te propozycje, określając projekt jako "ambitny dokument strategiczny".

Tymczasem Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody Teneryfy domaga się większej przejrzystości w kwestii zanieczyszczenia wybrzeża i udostępniania "rzetelnych informacji" turystom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
TeneryfaEkologia
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica