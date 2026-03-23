"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"

Teneryfa od lat należy do najchętniej wybieranych przez turystów destynacji podróży. Największa i najludniejsza wyspa archipelagu kanaryjskiego słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów spod znaku majestatycznych górskich szczytów, zielonych wąwozów i pustynnego wybrzeża.
Jednym ze znaków rozpoznawczych Teneryfy są też malownicze plaże z wulkanicznym piaskiem, które zwykle przyciągały tłumy zagranicznych gości spragnionych błogiego wypoczynku w malowniczym otoczeniu.
"Czarne Flagi" na Teneryfie
Reputacja wyspy jako rajskiego zakątka mocno ucierpiała wskutek poważnych, trwających dekady zaniedbań. W styczniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skrytykował hiszpańskie władze za fatalny stan wybrzeża, na który wpływ mają "niekontrolowane zrzuty ścieków komunalnych".
Hiszpańska organizacja pozarządowa Ecologists in Action przyznała dwóm plażom - Playa Jardin i Puertito de Adeje - "Czarne Flagi", co doprowadziło do ich tymczasowego zamknięcia. Powód? Niewystarczająca infrastruktura sanitarna i zanieczyszczenie wody.
Ekolodzy od dawna domagają się ograniczenia masowej turystyki i wprowadzenia na wyspie polityki zrównoważonego rozwoju, co miałoby zapobiec degradacji środowiska naturalnego i zahamować problem zanieczyszczeń. Władze zdecydowały się podjąć konkretne działania.
Zgodnie z nowym planem rewitalizacji wybrzeża, aż 81 mln euro trafi na zwiększenie wydajności uzdatniania wody, modernizację przestarzałych sieci kanalizacyjnych i zapobieganie zrzutom ścieków do morza. Duże znaczenie w tym kontekście będzie miało współdziałanie gmin.
Ambitne plany władz Teneryfy
Lope Afonso, wiceprzewodniczący Rady Wyspy, zaapelował do gminnych samorządów o opracowanie Planu Współpracy na lata 2027-2030, aby "przedstawić wyspę na arenie międzynarodowej jako terytorium, które kontroluje odpady w sposób przyjazny dla środowiska". Sonia Hernandez, radna ds. współpracy gmin, poparła te propozycje, określając projekt jako "ambitny dokument strategiczny".
Tymczasem Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody Teneryfy domaga się większej przejrzystości w kwestii zanieczyszczenia wybrzeża i udostępniania "rzetelnych informacji" turystom.
