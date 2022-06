Wakacje z biurem podróży. Duży wzrost w stosunku do ubiegłego roku

czytaj dalej

Od 17 czerwca 2022 roku firmy ubezpieczeniowe uzyskają możliwość dostępu do informacji o mandatach i punktach karnych. Dla części kierowców może to oznaczać wzrost ceny obowiązkowych polis. Od kiedy w praktyce to będzie miało zastosowanie? Jak duży wpływ na wysokość składki będzie miało otrzymanie mandatu? Na najczęściej pojawiające się pytania odpowiedziała Polska Izba Ubezpieczeń.