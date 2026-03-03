Logo TVN24
Biznes
Turystyka

"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie

Podróżujący z Bliskiego Wschodu
Rekomendacje MSZ. Gdzie podróżować? Relacja Sebastiana Napieraja
Źródło: TVN24
Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do zamknięcia nieba nad kluczowymi portami lotniczymi w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Emiratach Arabskich. Przerwanie korytarzy powietrznych zmusiło linie lotnicze do masowego odwoływania rejsów, co bezpośrednio uderzyło w plany tysięcy Polaków. - Samoloty muszą omijać Iran. Muszą omijać także te siedem głównych hubów, które znajdują się w krajach Bliskiego Wschodu - tłumaczy Sebastian Napieraj z TVN24.

Tysiące podróżujących Polaków utknęło w rejonie Zatoki Perskiej ze względu na blokadę powietrzną w regionie. W efekcie sobotnich ataków Izraela oraz USA na Iran, po którym nastąpił odwet sił irańskich, tysiące lotów przez Bliski Wschód zostało wstrzymane. Blokada przestrzeni dla lotów cywilnych obowiązuje również w tych krajach regionu, gdzie znajdują się bazy USA.

Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty

Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty

Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją

Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją

Rynki

Kluczowe huby komunikacyjne

Jak zaznacza reporter TVN24 Sebastian Napieraj, jest to "absolutny podróżniczy koszmar" dla tysięcy Polaków.

- Jeżeli chodzi o niebo nad Iranem, nad Bliskim Wschodem, widzimy, jak ten korytarz powietrzny między Zachodem a Wschodem został załamany z powodu wojny. Samoloty muszą omijać Iran. Muszą omijać także te siedem głównych hubów, które znajdują się w krajach Bliskiego Wschodu - tłumaczy Napieraj.

Mowa o najważniejszych lotniskach w regionie: Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze oraz czterech znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: dwóch w Dubaju, w Szardży i Abu Zabi.

- Jeżeli coś stamtąd wylatuje, to bardzo, bardzo rzadko, jak te dwa loty dzisiaj do Poznania i Warszawy z Dubaju - dodaje Napieraj.

Blokada powietrzna na Bliskim Wschodzie

Przewoźnicy oraz służby lotniskowe apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów. Choć część połączeń do Polski udało się zrealizować, tysiące podróżnych wciąż czeka na możliwość powrotu do kraju.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego informowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów do 6 marca.

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni

Wiktor Knowski

Według informacji przekazanych przez premiera Donalda Tuska, w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 10 tys. polskich obywateli przebywających w samych ZEA. Do kwestii ewentualnej ewakuacji podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia rządu odniósł się także jego rzecznik Adam Szłapka. Zaznaczył, że - jak mówił wcześniej premier - rząd jest przygotowany logistycznie do przeprowadzenia ewakuacji Polaków z obszarów zagrożonych działaniami wojennymi. Zwrócił jednak uwagę na potrzebę skoordynowania ewentualnych działań z biurami podróży, partnerami w państwach Bliskiego Wschodu, a także z innymi państwami europejskimi, które również będą chciały ewakuować swoich obywateli z tego regionu. Dodał, że we wtorek spotkał się specjalny zespół, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu. Zapewnił, że rząd będzie na bieżąco informował o postępach w jego pracach.

OGLĄDAJ: Generał Bieniek: żaden z celów USA nie został osiągnięty
Kropka nad i

Generał Bieniek: żaden z celów USA nie został osiągnięty
WYDANIE SPECJALNE

Kropka nad i
Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica