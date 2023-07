Wysokie ceny biletów lotniczych. Włoski rząd zapowiada "stanowczą interwencję"

czytaj dalej

Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. To pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rzecznik niemieckiego resortu środowiska, odpowiadając na pytania "Faktów" TVN, wskazuje na podział kompetencji, ale stwierdza też, że skarga jeszcze do nich nie dotarła, więc nie może jej ocenić.