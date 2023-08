Długie kolejki do słynnego balkonu. Władze ogłosiły "przełom po dekadach debat"

Casa di Giulietta, czyli największa atrakcja turystyczna Werony, znajduje się przy via Cappello, ulicy której nazwa pochodzi od nazwiska rodu, do którego należał budynek. Utrwaliło się przekonanie, że przypomina ono nazwisko rodziny Julii - Capuleti. Ponadto podkreśla się, że sam dom zbliżony jest do opisu w dramacie "Romeo i Julia" Williama Szekspira.