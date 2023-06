Takiej liczby turystów nie było od 2000 roku. "Jeśli chcecie pomóc, przyjedźcie na wakacje"

czytaj dalej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do końca lipca planuje oddanie do użytku obwodnicy Sianowa w województwie zachodniopomorskim. Takie informacje przekazał w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. To fragment drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Trójmiasta. Dłużej będzie trzeba poczekać na całą obwodnicę Koszalina.