Kilkudziesięciu mieszkańców i ponad tysiąc sztuk bydła. Oto najbogatsza gmina Oprac. Alicja Skiba |

Jak dodał dziennik, to okolica bez luksusów, bez banku, baru i sklepu, a bogactwo ma tam swoje korzenie w ziemi. W miejscowości tej znajdują się nowoczesne firmy rolnicze, a jedna z nich prowadzi działalność międzynarodową.

Podatnicy o wysokich dochodach

Samo miasteczko, którego symbolem jest średniowieczny zamek warowny, jest mało znane i nie przyciąga turystów - odnotowano.

Według najnowszych danych z 2024 roku, średni dochód na mieszkańca wyniósł tam ponad 72 tysiące euro i był wyższy o 195 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika to z tego, że przeniosła się tam grupa podatników o wysokich dochodach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny

Detronizacja miasta w Toskanii

Maccastorna ku zaskoczeniu miejscowej ludności wyprzedziła zajmujące tradycyjnie pierwsze miejsce miasteczko Lajatico w prowincji Pisa w Toskanii, najbardziej znane z tego, że pochodzi stamtąd i tam mieszka tenor Andrea Bocelli. Średni dochód na mieszkańca wynosi tam ponad 67 tysięcy euro.

Na trzecim miejscu jest przyciągające tysiące turystów Portofino w Ligurii (65,8 tys. euro).

