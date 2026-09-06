Turystyka Upały nie odstraszyły. Rekord turystów w Rzymie Oprac. Alicja Skiba |

Turyści w upalny dzień w Rzymie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: vvoe/Shutterstock

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Dziennik "Il Messaggero" podał powołując się na dane władz stolicy Włoch, że także w najgorętszym tradycyjnie sierpniu, który w tym roku minął pod znakiem czerwonych alertów najwyższego stopnia z powodu upałów, liczba turystów była o 2,3 procent wyższa niż w 2025 roku.

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Wzrost w liczbie noclegów

Jak zauważyła gazeta, mimo straszliwego gorąca, przed którym w pierwszej połowie sierpnia "uciekło" z miasta prawie milion mieszkańców, turyści, zwłaszcza zagraniczni, nie chcieli rezygnować z uroków rzymskich wakacji. Tylko w okresie święta Ferragosto 15 sierpnia do miasta przyjechało ponad 600 tysięcy osób.

Znaczny wzrost liczby noclegów odnotowano w sektorze apartamentów na wynajem i pokoi gościnnych, co potwierdza jego rosnące znaczenie w porównaniu z tradycyjnymi hotelami.

Rośnie oferta dla zamożnych

"Turystyka w Rzymie nadal osiąga rekordowe wyniki, a sierpień w mieście nie jest już uważany za okres mniejszego napływu gości" - powiedział cytowany przez dziennik szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie Rzymu Alessandro Onorato.

Zwrócono też uwagę na inną, umacniającą się tendencję: ofertę dla zamożniejszych turystów. W ciągu ostatnich czterech lat w Wiecznym Mieście otwarto 27 pięciogwazdkowych hoteli i 79 czterogwiazdkowych.

Na początku września w stolicy Włoch temperatury sięgają 34-36 stopni. Wszędzie są tysiące turystów z całego świata, wśród nich wielu Polaków.