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Turystyka

Upały nie odstraszyły. Rekord turystów w Rzymie

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Rzym. Fontanna di Trevi
Turyści w upalny dzień w Rzymie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: vvoe/Shutterstock
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Choć tego lata przez Włochy przeszła fala ekstremalnych upałów, wakacje w Rzymie spędziła rekordowa liczba turystów. Według władz Wiecznego Miasta odnotowano prawie dwa miliony wykorzystanych noclegów.

Dziennik "Il Messaggero" podał powołując się na dane władz stolicy Włoch, że także w najgorętszym tradycyjnie sierpniu, który w tym roku minął pod znakiem czerwonych alertów najwyższego stopnia z powodu upałów, liczba turystów była o 2,3 procent wyższa niż w 2025 roku.

Wzrost w liczbie noclegów

Jak zauważyła gazeta, mimo straszliwego gorąca, przed którym w pierwszej połowie sierpnia "uciekło" z miasta prawie milion mieszkańców, turyści, zwłaszcza zagraniczni, nie chcieli rezygnować z uroków rzymskich wakacji. Tylko w okresie święta Ferragosto 15 sierpnia do miasta przyjechało ponad 600 tysięcy osób.

Znaczny wzrost liczby noclegów odnotowano w sektorze apartamentów na wynajem i pokoi gościnnych, co potwierdza jego rosnące znaczenie w porównaniu z tradycyjnymi hotelami.

Rośnie oferta dla zamożnych

"Turystyka w Rzymie nadal osiąga rekordowe wyniki, a sierpień w mieście nie jest już uważany za okres mniejszego napływu gości" - powiedział cytowany przez dziennik szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie Rzymu Alessandro Onorato.

Zwrócono też uwagę na inną, umacniającą się tendencję: ofertę dla zamożniejszych turystów. W ciągu ostatnich czterech lat w Wiecznym Mieście otwarto 27 pięciogwazdkowych hoteli i 79 czterogwiazdkowych.

Na początku września w stolicy Włoch temperatury sięgają 34-36 stopni. Wszędzie są tysiące turystów z całego świata, wśród nich wielu Polaków.

Źródło: PAP
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Tagi:
RzymWłochyTurystyka
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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