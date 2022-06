Ważne informacje dla podróżujących do Włoch. Jest decyzja w sprawie maseczek

czytaj dalej

Rosja ogranicza dostawy gazu do Europy i grozi, że niedługo może całkowicie wstrzymać przesył surowca gazociągiem Nord Stream 1. - To wszystko dzieje się po to, żebyśmy teraz wykorzystywali zapasy, które mieliśmy gromadzić na zimę, żeby jeszcze bardziej przycisnąć Europę, aby ta przestała pomagać Ukrainie. Najgorsze, co moglibyśmy teraz zrobić, to ulec - stwierdził w TVN24 Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl.