Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"

Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Włoski urząd ochrony konkurencji nałożył na linię lotniczą Ryanair grzywnę w wysokości 256 milionów euro (ponad miliard złotych). To kara za stosowanie technicznych barier, które miały ograniczać sprzedaż biletów przez internetowe biura podróży i kierować klientów na stronę przewoźnika - poinformował "Guardian". Przewoźnik zapowiedział odwołanie od decyzji.

Ryanair został ukarany grzywną w wysokości 256 mln euro (ok. 1,08 mld zł) przez włoski urząd ochrony konkurencji za nadużywanie dominującej pozycji rynkowej.

Linie Ryanair ukarane przez włoski urząd

Urząd stwierdził, że największa linia lotnicza w Europie "wdrożyła strategię nadużyć wobec biur podróży" poprzez "rozbudowaną strategię" utrudnień technicznych dla agentów i pasażerów dotyczących sprzedaży biletów. Według włoskiego urzędu Ryanair miał w ten sposób kierować sprzedaż na własną stronę internetową.

Kara dotyczyła działań przewoźnika prowadzonych od kwietnia 2023 r. do co najmniej kwietnia 2025 r. - poinformował urząd. Dodał, że linia uniemożliwiała internetowym biurom podróży sprzedaż biletów na swoje loty w pakietach z innymi liniami i usługami, w efekcie osłabiając konkurencję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tanie latanie nie takie tanie. Idzie rewolucja dla pasażerów
Mała walizka, duży spór. "Jak nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze"
Maja Piotrowska
Jeżeli w tym mieście podróżnik nie jest świadomy, dlaczego dookoła jest ładnie i nikt nie zabrania nagrywać, może łatwo wpaść w pułapkę Kremla
"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu
Michał Istel
Andrzej Duda
Andrzej Duda i ZEN.COM. Litwa właśnie nałożyła na firmę karę 1,8 mln euro
Piotr Szostak

Ryanair odpowiada

Ryanair zapowiedział natychmiastowe odwołanie się od - jak je nazwał - "wadliwego prawnie" orzeczenia.

Prezes linii Michael O’Leary zdecydował się wcześniej na otwartą walkę z tym, co nazywał "pirackimi" biurami podróży, takimi jak Booking.com, Kiwi czy Kayak. O'Leary oskarżał branżę pośredników turystycznych o oszukiwanie i naciąganie nieświadomych konsumentów poprzez doliczanie dodatkowych opłat i marż do cen biletów - opisał "Guardian".

Dodał, że O'Leary był gotów zaakceptować niższą sprzedaż biletów, próbując uniemożliwić biurom podróży ich dystrybucję, zmuszając pasażerów do wypełniania dodatkowych formularzy - rzekomo ze względów bezpieczeństwa. Nagłe usunięcie lotów Ryanaira ze stron agentów pod koniec 2023 r. doprowadziło do spadku sprzedaży linii.

Komentując decyzję urzędu, O'Leary stwierdził, że jest ona "policzkiem wymierzonym ochronie konsumentów i prawu konkurencji".

- Internet i strona ryanair.com miały umożliwiły sprzedaż bezpośrednio konsumentom, a linia przekazała te 20 procent oszczędności, oferując najniższe taryfy lotnicze we Włoszech i w Europie. Ryanair z niecierpliwością oczekuje sukcesu przed sądem i obalenia tego wadliwego prawnie orzeczenia oraz absurdalnej kary w wysokości 256 milionów euro - stwierdził prezes linii.

Taktyka Ryanaira

Zdecydowana większość sprzedaży Ryanaira odbywała się za pośrednictwem jego strony internetowej jeszcze przed rozpoczęciem walki z internetowymi biurami podróży. Włoski urząd uznał jednak, że linia dopuściła się "nadużycia dominującej pozycji" i wykorzystania swojej "znaczącej siły rynkowej" w próbie wyeliminowania tego sektora - podał "Guardian".

Dodał, że taktyka Ryanaira miała obejmować m.in. wprowadzenie procedur rozpoznawania twarzy dla osób kupujących bilety za pośrednictwem podmiotów trzecich, co przewoźnik uzasadniał względami bezpieczeństwa. Następnie linia "całkowicie lub okresowo blokowała próby rezerwacji dokonywane przez biura podróży", m.in. poprzez blokowanie metod płatności i masowe usuwanie kont.

Przewoźnik miał "narzucać następnie umowy partnerskie" biurom podróży, które zakazywały sprzedaży lotów Ryanaira w połączeniu z innymi liniami, a także blokować rezerwacje, by zmusić je do podpisania takich umów. Dopiero w kwietniu tego roku przewoźnik zezwolił na powiązanie stron internetowych biur z własnymi usługami, zezwalając na faktyczną konkurencję.

Włoski urząd ochrony konkurencji wskazał, że działania Ryanaira "blokowały, utrudniały lub czyniły takie zakupy bardziej skomplikowanymi i/lub ekonomicznie bądź technicznie uciążliwymi, gdy były one łączone z lotami obsługiwanymi przez innych przewoźników i/lub z innymi usługami turystycznymi oraz ubezpieczeniowymi".

Szef Ryanaira szuka następcy

Niższa sprzedaż uderzyła w zyski Ryanaira, choć nie przeszkodziła irlandzkiemu przewoźnikowi w osiągnięciu rekordowej wyceny na poziomie 31 mld euro (ok. 131,1 mld zł). Dzięki temu Ryanair stał się drugą najbardziej wartościową linią lotniczą na świecie, ustępując jedynie amerykańskiej Delta Air Lines - przypomniał "Guardian".

Podkreślił, że O'Leary jest znany z konfrontacyjnych i często wulgarnych ataków na lotniska, konkurencje czy autorów regulacji. Zdaniem "Gaurdiana" szef Ryanaria planuje przekazać kontrolę nad firmą następcy w ciągu najbliższych 5-10 lat. Przy czym jeśli pozostanie na czele linii do końca lipca 2028 r., otrzyma akcje warte 111 mln euro (ok. 469,5 mln zł). Prezes Ryanaira już wcześniej był "papierowym" miliarderem dzięki posiadanemu pakietowi akcji.

Największe linie lotnicze w Polsce

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnej najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale 2025 roku podróżowało na pokładach linii lotniczych Ryanair (3,7 mln), Wizz Air (2,8 mln) oraz PLL LOT (2 mln).

Największe wzrosty ilościowe w przewozach międzynarodowych osiągnęli odpowiednio: Wizz Air (+317,8 tys.), Ryanair (+254,7 tys. pasażerów) oraz PLL LOT (+231,2 tys.).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: "Guardian", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Ryanairbiuro podróżyPodróże
Zobacz także:
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Z kraju
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Ze świata
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Ze świata
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
Ze świata
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
Ze świata
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
Ze świata
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Z kraju
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
Handel
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Chiny uderzają w Europę. Jest komunikat polskiego resortu
Handel
23 1930 fpf cl-0016
Domański podał, ile wydał na święta
Pieniądze
Waldemar Żurek
Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli
Z kraju
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Silesii Grzegorz Babij (trzeci od lewej) z pismem od ministra energii Miłosza Motyki
"To jest strzał w twarz". Ostra reakcja na apel ministra
Z kraju
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
Z kraju
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
Turystyka
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
Ze świata
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
Nieruchomości
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
Z kraju
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi. Biznesmen rozważa skargę
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
Z kraju
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
Moto
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
Z kraju
Kraków, 21.12.2025. 29. wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie
Nowy kanon wigilijnego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych
Z kraju
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
Handel
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica