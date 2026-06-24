Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Perła włoskiej riwiery pod kontrolą. Władze walczą z nadmierną turystyką

|
wlochy wakacje shutterstock_1919785571
Turyści w upalny dzień w Rzymie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Whatafoto/Shutterstock
Władze włoskiej krainy Cinque Terre w Lingurii wprowadziły zasadę zerowej tolerancji wobec przypadków naruszania przepisów, by ograniczyć zjawisko nadmiernej turystyki - przekazał dziennik "La Repubblica". Niedawno ukarano tam przewodnika, którego grupa zwiedzających nie korzystała z obowiązkowych słuchawek.

Jak zaznaczyła gazeta, nacisk na egzekwowanie przepisów w najbardziej malowniczej części Ligurii ma chronić ten pas wybrzeża przed chaosem w szczycie sezonu turystycznego.

To rejon bardzo kruchy, słynący z kaskadowo zbudowanych domów na stromych klifach oraz urokliwej scenerii małych miasteczek i tras spacerowych.

Czytaj też: Linia lotnicza na krawędzi strajku

Władze w Ligurii chcą bezwzględnego przestrzegania przepisów

W Manaroli, jednym z miasteczek wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przewodnik posiadający wszystkie wymagane certyfikaty został ukarany grzywną za naruszenie nowego regulaminu, który uchwaliły lokalne gminy Riomaggiore i Vernazza, by ograniczyć tłok i hałas w wąskich uliczkach.

Grupy wycieczkowe liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik - mikrofon, przez który do nich mówi.

Licząca 21 osób zagraniczna grupa ukaranego przewodnika nie miała słuchawek. Było w niej dziewięcioro dzieci.

Władze Cinque Terre walczą z nadmierną turystyką
Władze Cinque Terre walczą z nadmierną turystyką
Źródło zdjęcia: Whatafoto/Shutterstock

Władze zaostrzają przepisy

Na mocy obowiązujących przepisów, mających na cele ograniczenie skutków nadmiernej turystyki, grupy z przewodnikiem nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. Ma to chronić spokój mieszkańców. Zabronione jest użycie megafonów i głośników.

Dodatkowo w miasteczku Vernazza wprowadzono także "zakaz postoju pieszego" dla turystów w szczególnie wąskich miejscach, jak schody czy zaułki. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje też zakaz robienia selfie przy urwiskach i skałach.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
TVN24
20 min
pc
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
TVN24
Źródło: PAP
Tagi:
Włochy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Inwestor, giełda, broker, trader
"Stracili impet". Spadki na Wall Street nie ustają
Tech
shutterstock_268930547
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
Ile kosztuje paliwo? Tyle zapłacimy w środę
Moto
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Statki w cieśninie Ormuz
Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa
Ze świata
gdansk shutterstock_1460207540
Po co nam konferencja w Gdańsku? "Byłaby to ogromna porażka"
Z kraju
Janusz Daszczyński
Nie żyje były prezes TVP
Z kraju
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
mObywatel z nowymi opcjami
Z kraju
Tower Bridge, Londyn
Ta decyzja zmieniła wszystko. "Wcześniej Polak mógł po prostu wyjechać i podjąć pracę"
Łukasz Figielski
Zbigniew Derdziuk
Prezes ZUS straci stanowisko. Jest nowy kandydat
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
Już niedługo zmiany dla rynku pracy. Nadciąga reforma
Dla pracownika
list zus poczta shutterstock_2588470359
ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje
Dla seniora
fsru-offshore-01
Tusk: podjęliśmy decyzję. "Interes jest na wielką skalę"
Z kraju
Donald Trump
Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz w sprawie AI. "Pobudka dla Europy"
Łukasz Figielski
Donald Trump
"Ogromny krok naprzód". Trump stawia na technologię przyszłości
Tech
shutterstock_2284964233
Bez tych samolotów nie wykorzystamy F-35. Kosiniak-Kamysz zapowiada inwestycje
Z kraju
Meta Platforms
Wstrzymują program śledzący. Pokłosie alarmu pracownika
Tech
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Amerykańska firma stawia na Polskę. Tusk: tysiące miejsc pracy, miliardy zainwestowanych dolarów
Z kraju
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Miliony na niewykorzystane urlopy. Rekordzista odebrał 680 tysięcy złotych
Z kraju
shutterstock_2482047649
"Specjalne śledztwo" po tragedii w Teksasie
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
Z kraju
chiny
Paliwowa tarcza Chin. Jak Pekin chronił globalne rynki?
Ze świata
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
Tech
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
Ze świata
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
Ze świata
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
Dla seniora
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Ropa jeszcze niżej w reakcji na rozmowy USA z Iranem
Rynki
Zakupy
Tak rosną ceny na półkach. Co drożeje najszybciej?
Pieniądze
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica