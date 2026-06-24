Turystyka Perła włoskiej riwiery pod kontrolą. Władze walczą z nadmierną turystyką Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Turyści w upalny dzień w Rzymie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Whatafoto/Shutterstock

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Jak zaznaczyła gazeta, nacisk na egzekwowanie przepisów w najbardziej malowniczej części Ligurii ma chronić ten pas wybrzeża przed chaosem w szczycie sezonu turystycznego.

To rejon bardzo kruchy, słynący z kaskadowo zbudowanych domów na stromych klifach oraz urokliwej scenerii małych miasteczek i tras spacerowych.

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Władze w Ligurii chcą bezwzględnego przestrzegania przepisów

W Manaroli, jednym z miasteczek wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przewodnik posiadający wszystkie wymagane certyfikaty został ukarany grzywną za naruszenie nowego regulaminu, który uchwaliły lokalne gminy Riomaggiore i Vernazza, by ograniczyć tłok i hałas w wąskich uliczkach.

Grupy wycieczkowe liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik - mikrofon, przez który do nich mówi.

Licząca 21 osób zagraniczna grupa ukaranego przewodnika nie miała słuchawek. Było w niej dziewięcioro dzieci.

Władze Cinque Terre walczą z nadmierną turystyką Źródło zdjęcia: Whatafoto/Shutterstock

Władze zaostrzają przepisy

Na mocy obowiązujących przepisów, mających na cele ograniczenie skutków nadmiernej turystyki, grupy z przewodnikiem nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. Ma to chronić spokój mieszkańców. Zabronione jest użycie megafonów i głośników.

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Dodatkowo w miasteczku Vernazza wprowadzono także "zakaz postoju pieszego" dla turystów w szczególnie wąskich miejscach, jak schody czy zaułki. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje też zakaz robienia selfie przy urwiskach i skałach.

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