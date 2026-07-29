Turystyka 800 dolarów za zaproszenie. Emirat chce ratować turystykę Oprac. Alicja Skiba |

Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe Źródło wideo: U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: AY Amazefoto / Shutterstock

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Tocząca się od 28 lutego wojna między USA i Izraelem a Iranem boleśnie odbiła się na sektorze turystyki, który dla Dubaju jest kluczowy i odpowiada za ok. 12 proc. PKB emiratu. Od początku konfliktu prognozy dotyczące obłożenia hoteli w tym roku spadły z 80 proc. do 10 proc.

Terminal lotniska w Dubaju Źródło zdjęcia: Dubai Airports

W 2025 r. padł rekord w liczbie przyjezdnych odwiedzających Dubaj - do emiratu przybyło 19,59 mln zagranicznych turystów.

Program "A Dubai Invite"

Dubajskie władze starają się ratować sytuację i sięgają do własnych kieszeni, żeby ponownie pobudzić sektor. Uruchomiły na początku tego miesiąca program "A Dubai Invite", w ramach którego mieszkańcy i obywatele ZEA mogą otrzymać do 3 tys. dirhamów (ok. 816 dolarów) w zamiana za zaproszenie krewnych lub przyjaciół do odwiedzenia regionu.

Plaża w Dubaju Źródło zdjęcia: AY Amazefoto / Shutterstock

Według miejscowych władz, wnioski mogą składać osoby powyżej 18. roku życia, które posiadają ważny dowód tożsamości Emirates ID. W aplikacjach możliwe jest wskazanie maksymalnie trzech gości na pobyty rozpoczynające się od lipca do 31 października, a w ramach korzyści zapewnione będą pobyty hotelowe i oferty gastronomiczne.

Władze ratują Dubaj

Rząd Dubaju już wcześniej zawiesił nocny podatek hotelowy pobierany w obiektach o wysokim standardzie oraz zniósł 7-procentową opłatę miejską nakładaną na rachunki hotelowe i restauracyjne.

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Centrum handlowe Dubai Mall Fashion Avenue Luxury Shopping Center Źródło zdjęcia: Markus Mainka/Shutterstock

Od początku ataków zniszczeniu uległy najbardziej charakterystyczne hotele w mieście, w tym 5-gwiazdkowy kurort Fairmont oraz Burdż al-Arab (położony na wyspie w kształcie palmy Dżumejra - red.).